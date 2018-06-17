Спецпосланець ООН Анджеліна Джолі відвідала Ірак

Спецпосланець ООН у справах біженців Анджеліна Джолі в неділю відвідала табір сирійських біженців на півночі Іраку. Агентство Reuters повідомляє, що голлівудська актриса прагнула надати підтримку тим, хто змушений був залишити свої будинки в результаті громадянської війни. Джолі відвідала табір Доміні, де перебувають 33 000 біженців із Сирії. Актриса прибула в табір вранці і зустрілася з сім’ями біженців.

Напередодні вона відвідала Мосул, головне місто на півночі Іраку, яке іракські війська відбили у екстремістів. Джихаддисти окупували місто протягом трьох років і перетворили його в цитадель так званого «халіфату». В результаті військових дій загинули 900 000 жителів.

Джолі познайомилася з сім’ями з західного Мосула і пройшлася розбомбленими вулицями, подивилася відеоматеріали і фотографії, надані Верховним комісаром у справах біженців (УВКБ ООН).

Нормальне життя повернулася в багато частин Мосула, куди також повернулися з таборів деякі місцеві жителі. Старе місто в Західному Мосулі було значною мірою зруйноване під час бойових дій, які вели проти ісламістів іракські урядові підрозділи, іракські курди і шиїтська міліція, підтримувані авіацією, під керівництвом США.

Джолі заявила, що її очам відкрилися гірші руйнування, ніж ті, які вона коли-небудь бачила за всі роки роботи з УВКБ ООН. «Люди тут все втратили», – сказала сецпосланець Джолі. «Вони знедолені, у них немає ліків і у багатьох немає проточної води або елементарних зручностей», – сказала вона, закликавши міжнародну спільноту «не забувати про Мосул».

Джолі була призначена спеціальним посланцем Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ) в 2012 році, після багатьох років залучення до діяльності УВКБ ООН. В Управлінні ООН у справах біженців вона працює з 2001 року, відвідуючи цивільних осіб, які постраждали від війни в Іраку, Камбоджі і Кенії. Це її п’ятий візит в Ірак і шістдесят перша місія в рамках УВКБ ООН.

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