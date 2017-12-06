Трамп має оголосити, що США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і перенесуть туди посольство

Президент Дональд Трамп планує у середу оголосити, що США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і перенесуть туди з Тель Авіва американське посольство.

Рішення очевидно спричинить негативну реакцію в арабському світі, але Білий Дім заявляє, що Трамп лише констатує те, що називають історичною і сучасною реальністю.

Щоб пом’якшити удар, Трамп у вівторок телефонував лідерам п’ятьох країн на Близькому Сході: ізраїльському прем’єр-міністрові Нетаньягу, палестинському лідерові Аббасу, королю Йорданії Абдуллі, єгипетському президентові Ель Сіссі та королю Сауівської Аравії Аль Сауду.

У заяві Білого Дому подано мало подробиць розмов, лише сказано: “Лідери також обговорили потенційне рішення стосовно Єрусалима”. Там додано, що Трамп підтвердив свою відданість справі просування ізраїльсько-палестинських мирних переговорів.

Представники Білого Дому заявили у вівторок увечері, що Трамп визнає Єрусалим не лише історичною столицею єврейського народу, але й те, що саме там базується уряд Ізраїлю з часу заснування сучасної ізраїльської держави 1948 року.

Посадовці сказали, що президент віддасть розпорядження Державному департаменту розробити план перенесення посольства США з Тель Авіва. Вони кажуть, що на пошуки місця, забезпечення фінансування та спорудження нової будівлі підуть роки. На той час Трамп підпише традиційне розпорядження про відкладення переїзду.

Згідно з законом, який 1995 року підписав президент Білл Клінтон, посольство повинно переїхати в Єрусалим, якщо президент кожних шість місяців не підпише розпорядження про відкладення кроку з міркувань національної безпеки США. Кожен президент з часів Клінтона підписував таке розпорядження, включно з президентом Трампом.

Деніс Росс, який був представником США на Близькому Сході від адміністрацій трьох президентів і працював з ізраїльтянами та палестинцями, сказав у вівторок, що Трамп, як виглядає, залишив багато простору ізраїльтянам та арабам для маневру в нових умовах.

Деякі посадовці у Вашингтоні висловили стурбованість можливим спалахом насильства проти ізраїльських та американських інтересів у регіоні внаслідок оголошення президента Трампа.

Генеральне консульство США у Єрусалимі зауважує поширення закликів до демонстрацій цього тижня і повідомляє про обмеження особистого пересування працівникам американського уряду та членам їхніх родин у Старому місті Єрусалима і на Західному березі Йордану.

Усім посольствам США у світі наказано посилити заходи безпеки.

Представники Білого Дому кажуть, що визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю Дональд Трамп виконує одну з головних виборчих обіцянок. Вони доводять, що місце розташування посольства США не є перешкодою для мирної угоди між ізраїльтянами та палестинцями.

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