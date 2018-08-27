Курт Волкер застеріг Україну від політизації справи Манафорта. Інтерв'ю.

В Україні справа Манафорта політизується і це викликає занепокоєння, наголошує спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

"Це питання використовується в політичних дискусіях в Україні, критикують окремих осіб, а не йдеться про стан верховенства права зараз і на той час", - наголосив Волкер в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Не варто плутати внутрішню політику Сполучених Штатів з міжнародною

Відповідаючи на питання про те, чи варто Україні побоюватись розгнівати президента Трампа провадячи розслідування діяльності Пола Манафорта в Україні, адже Трамп неодноразово висловлювався на підтримку свого колишнього соратника, Волкер наголосив на важливості верховенства права і закликав розрізняти внутрішню та міжнародну політику США.

Справа Манафорта "стала зручною нагодою для дискусій в США"

"Не варто плутати внутрішню політику Сполучених Штатів з міжнародною, - наголосив політик. - Існує внутрішньополітичне питання про політичну роль Манафорта. Йому було винесено вирок з банківського шахрайства та ухиляння (від оподаткування – ГА). Це економічні злочини вчинені ним задовго до того, як він почав відігравати роль в політичній кампанії Дональда Трампа. Увага ЗМІ до цього прикута тому що після цього він очолив передвиборчу кампанію Трампа. Це питання стало зручною нагодою для дискусій в США".

Водночас, переконаний Волкер, справа Манафорта стала проявом верховенства права в США

"Верховенство права є важливим в цій країні, і ми бачили нормальний процес розслідування його дій перед тим, які він приєднався до кампанії Трампа, було виявлено сфери, де він порушував закон. Було проведено суд, його визнали винним з деяких цих звинувачень і це нормально", - наголосив Волкер.

Він закликав Україну так само надавати пріоритетного значення верховенству права.

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