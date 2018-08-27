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Курт Волкер застеріг Україну від політизації справи Манафорта. Інтерв'ю.

Курт Волкер

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В Україні справа Манафорта політизується і це викликає занепокоєння, наголошує спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

"Це питання використовується в політичних дискусіях в Україні, критикують окремих осіб, а не йдеться про стан верховенства права зараз і на той час", - наголосив Волкер в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Не варто плутати внутрішню політику Сполучених Штатів з міжнародною
Курт Волкер про справу Манафорта

Відповідаючи на питання про те, чи варто Україні побоюватись розгнівати президента Трампа провадячи розслідування діяльності Пола Манафорта в Україні, адже Трамп неодноразово висловлювався на підтримку свого колишнього соратника, Волкер наголосив на важливості верховенства права і закликав розрізняти внутрішню та міжнародну політику США.

Справа Манафорта "стала зручною нагодою для дискусій в США"
Курт Волкер

"Не варто плутати внутрішню політику Сполучених Штатів з міжнародною, - наголосив політик. - Існує внутрішньополітичне питання про політичну роль Манафорта. Йому було винесено вирок з банківського шахрайства та ухиляння (від оподаткування – ГА). Це економічні злочини вчинені ним задовго до того, як він почав відігравати роль в політичній кампанії Дональда Трампа. Увага ЗМІ до цього прикута тому що після цього він очолив передвиборчу кампанію Трампа. Це питання стало зручною нагодою для дискусій в США".

Водночас, переконаний Волкер, справа Манафорта стала проявом верховенства права в США

"Верховенство права є важливим в цій країні, і ми бачили нормальний процес розслідування його дій перед тим, які він приєднався до кампанії Трампа, було виявлено сфери, де він порушував закон. Було проведено суд, його визнали винним з деяких цих звинувачень і це нормально", - наголосив Волкер.

Він закликав Україну так само надавати пріоритетного значення верховенству права.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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