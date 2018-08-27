Ми вводимо санкції шар за шаром. Волкер запевнив, що тиск на Росію зростатиме

Як адміністрація Трампа, так і Конгрес США роблять кроки з метою посилення тиску на Росію. Про це заявив Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

Кожні декілька місяців запроваджуються нові санкції через те, що Росія не досягає прогресу з жодних питань, з яких ми висловили своє занепокоєння. Це включає Сирію. Це включає Україну. Це включає дотримання прав людини, справу Скрипаля

"Я переконаний, що тиск (на Росію – ГА) зростатиме, - наголосив спецпредставник США з питань України. - Ви бачили це і від адміністрації США – кожні декілька місяців запроваджуються нові санкції через те, що Росія не досягає прогресу з жодних питань, з яких ми висловили своє занепокоєння. Це включає Сирію. Це включає Україну. Це включає дотримання прав людини, справу Скрипаля".

Санкції посилюватимуться, якщо Росія не змінить свою поведінку, говорить Волкер. "Ми вводимо санкції шар за шаром. Ви також бачите ініціативи від Конгресу. До цього спонукає і поведінка Росії, як і бажання продовжувати тиснути на адміністрацію. Видно, що відбувається рух з обох боків. Він триватиме", - наголосив посадовець.

В США та в Європі чітко розуміють що відбувається в Україні і всі задіяні установи США одностайні в підтримці України, переконує Волкер.

"Я бачу, що в Вашингтоні та в Європі у нас є потужний консенсус стосовно нашої позиції щодо конфлікту в Україні і підтримки України, а також занепокоєння стосовно агресії Росії, чи йдеться про Палату Представників, Сенат, Міністерство оборони США, Державний Департамент, Білий дім, аналітиків. Є чітке розуміння і усвідомлення ситуації і що потрібно для її розв'язання. Я відчуваю потужну підтримку".

Водночас США та Росія мають тримати канали спілкування відкритими, заявив Волкер коментуючи нещодавнє спілкування держсекретаря США Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Лавровим.

"Наскільки мені відомо, ми погодились тримати відкритими канали для спілкування, щоб продовжувати діалог з різних питань – Сирії, України та інших. Через розбіжності, через те, що політика Росії викликає у нас серйозне занепокоєння, маємо управляти цим процесом і створювати можливості для досягнення прогресу".

Відповідаючи на занепокоєння стосовно того, що розбіжності в політиці між США та ЄС можуть негативно вплинути на Україну, Волкер закликав дивитись на результати політики Трампа стосовно ЄС.

В Європі існує багато емоцій і розчарувань, як і в Америці, але реальність в тому, що ми йдемо разом і досягаємо більше і більше результатів

"Я не думаю, що ми втрачаємо єдність. Я думаю, ми бачимо дуже рішучу позицію президента з питання витрат країн-членів НАТО на оборону, коли він говорить про Німеччину, коли говорить про Північний Потік 2. Однак, якщо подивитись на результати, такі як результати саміту НАТО, коли країни погодились збільшити власні видатки на оборону, президент провів дуже позитивну прес-конференцію. Ви бачили тут президента Європейської комісії Юнкера, вони погодились просуватись на шляху до нульових торговельних тарифів. Це – прогрес з того часу, де ми були декілька років тому. В Європі існує багато емоцій і розчарувань, як і в Америці, але реальність в тому, що ми йдемо разом і досягаємо більше і більше результатів".

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