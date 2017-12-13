"Джавеліни" Україні відтепер офіційно може продавати Канада - канадський парламентар

Уряд Канади схалив внесення України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї (Automatic Firearms Country Control List). Відповідне рішення створює передумови до продажу Україні летальних озброєнь включно із протитанковими комплексами "Джавелін". Про це в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" заявив Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії, який посідає посаду тіньового міністра національної оборони у опозиційному "тіньовому уряді" Канади ("тіньовий уряд" формується із членів опозиційної партії, якою у Канаді наразі є Консервативна, і виконує місію критики правлячого уряду - прим. ГА).

Подробиці ухваленого урядом Канади рішення у середу оприлюднила Canada Gazette, офіційне видання уряду Канади.

Після цієї ухвали уряду, Канада може продавати, чи передавати Україні "Джавеліни

За інформацією видання, внесення України до Automatic Firearms Country Control List дозволяє канадським експортерам звертатись до уряду Канади за наданням дозволу на експорт до України певних заборонених видів озброєння та пристроїв.

"Неможливо передбачити скільки запитів на експортні дозволи відповідно до AFCCL буде подано і скільки з них буде задоволено, але потенційні переваги для канадських компаній можуть включати десятки тривалих контрактів на постачання, за якими можуть послідувати контракти на підтримку та ремонт", - також відзначає видання.

"Після цієї ухвали уряду, Канада може продавати, чи передавати Україні "Джавеліни", - прокоментував рішення уряду Канади Джеймс Безан в ефірі "Голосу Америки".

Канадський парламентар також висловився на підтримку запровадежння безвізового режиму для подорожей українців до Канади, відзначивши, що це дозволило би пожвавити бізнес взаємини між країнами, сприяло би мобільності української молоді та спілкуванню пов'язаних родинними зв'язками громадян України та Канади.

Дивіться також: Американська родина в Чернівцях - враження