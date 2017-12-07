Саакашвілі - другорядний гравець в Україні, тому дії влади можна пояснити хіба що особистою неприязню Порошенка - експерт

Колишній президент Грузії, опозиційний український політик Міхеїл Саакашвілі є другорядним гравцем в українській політиці, а дії уряду України щодо нього наводять на думку про існування особистої неприязні до нього з боку президента України Петра Порошенка. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, аналітик, який спеціалізується на питаннях Західної та Східної Європи.

"Існує загальний консенсус (у колі західних експертів, з якими контактує Кларксон - прим. ГА)" , що Саакашвілі не буде центральним гравцем в українській політиці, а нинішні події навколо нього є другорядними у контексті майбутніх президентських виборів".

Схоже, що хтось, імовірно президент України, зірвався. Зверніть увагу, що ніхто, окрім Луценка, не виявляє ентузіазму з приводу ситуації навколо Саакашвілі

Як відомо, раніше цього тижня невдала спроба українських правоохоронців затримати Саакашвілі обернулась мітингом під Верховною Радою. Саакашвілі досі перебуває на волі. ГПУ оприлюднила запис розмови між буцімто представником Саакашвілі Северіоном Дангадзе та представником українського бізнесмена-втікача Курченка про підтримку Саакашвілі з боку останнього в обмін на сприяння у поверненні бізнесу та ін. Запис також містить буцімто переговори самого Саакашвілі із Курченком у ході, яких Саакашвілі буцімто погоджується на співпрацю.

Представник Саакашвілі у розмові також говорив про платний характер виступів на підтримку Саакашвілі, вартість заходів навколо прориву кордону Саакашвілі раніше цього року та ін. У розмові представників Курченка та Саакашвілі також йшлося про необхідність ескалації напруги заради привернення уваги громадськості.

У середу ГПУ оголосила Міхеїла Саакашвілі у розшук. Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

Сам Саакашвілі заперечив факт розмови із Курченком. Адвокати Саакашвілі також повідомили "Українську правду", що аудіо- та відеозаписи оприлюднені ГПУ віддадуть на експертизу.

Порошенко припустився помилки, перетворивши ситуацію на зведення рахунків. Він намагається показово розібратись із Саакашвілі, хоча останній у найкращому випадку є другорядним діячем в Україні

У середу Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

На думку Александра Кларксона, нинішня ситуація із Саакашвілі може бути віддзеркаленням особистої напруги у відносинах президента України з Саакашвілі.

"Розбірки із Саакашвілі, на мою думку, не є хитромудрим кроком у дусі Макіавеллі (спрямованим відволікти увагу він НАБУ - прим. ГА). Більше схоже, що хтось, ймовірно президент України, зірвався. Зверніть увагу, що ніхто окрім Луценка не виявляє ентузіазму з приводу ситуації навколо Саакашвілі. Аваков, Турчинов, Гройсман, Клімкін, Климпуш-Цинцадзе - удають, що нічого не відбувається", - відзначив Кларксон.

"Порошенко припустився помилки, перетворивши ситуацію на зведення рахунків. Він намагається показово розібратись із Саакашвілі, хоча останній у найкращому випадку є другорядним діячем в Україні. Це просто сором для країни і виглядає дуже непрезентально для міжнародних донорів".

у Саакашвілі є щось, що штовхає президента України до справді невиважених кроків. Першим таким кроком було - пустити Саакашвілі в країну, а тепер - ось це все

Водночас Кларксон не погодився із популярною ідеєю, що події навколо Саакашвілі є відволікаючим маневром, який покликаний відвернути увагу від ситуації навколо НАБУ.

"Я завжди вважаєв, що в Порошенка хороші шанси виграти наступні вибори, але у Саакашвілі є щось, що штовхає президента України до справді невиважених кроків. Першим таким кроком було - пустити Саакашвілі у країну, а тепер - ось це все"

Кларксон також наголосив, що другорядність постаті Саакашвілі в українській політиці засвідчує зокрема його обмежена здатність мобілізувати навколо себе людей.

У четвер "Українська правда" повідомляла, що місце перебування Саакашвілі було точно не відоме.

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