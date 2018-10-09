Трамп поговорить про важливі реформи з репером Каньє Вестом

Президент США Дональд Трамп прийме в Білому домі одного з найвідоміших своїх прихильників – музиканта Каньє Веста. Трамп і Вест розмовлятимуть про в'язниці, роботу і про те, що робити з насильством в Чикаго, повідомляє Білий Дім.

Нещодавно Вест розкритикував пенетеціарну система США, яку музикант-ексцентрик вважає продовженням рабства чорношкірих в Америці. При цьому Вест критично висловився про 13-ту поправку до Конституції США, якою рабство у США власне було скасовано (та сама поправка містить і застереження щодо пенетенціарної системи; саме їх музикант сприйняв у тому сенсі, що чорношкірих у системі в'язниць США дозволено експлуатувати, як рабів - прим. ГА).

Жінка Каньє Кім раніше в результаті зустрічі із Трампом домоглася звільнення жінки, ув'язненої за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. Подружжя активно виступає за реформу пенетеціарної системи та системи покарань, які - як вважають численні критики - несправедливо і непропорційно карають афроамериканців.

Вест, який у окремих публічних заявах демонструє нетрадиційно вільне ставлення до американської історії, часто стає мішенню критики численних американських знаменитостей через відкриту підтримку ним Дональда Трампа. Чорношкірому музиканту при цьому закидають підтримку буцімто шкідливого для афроамериканців політичного курсу Трампа та ін.

Сам Каньє відповідав, що не дасть себе залякати і не буде слідувати шаблону щодо поведінки та думок до слідування, якому буцімто підштовхують чорношкірих представники ліберальної еліти США. Музикант також заявляв, що сповнений любові та поваги до своїх критиків.

Каньє заявляв, що Трамп прагне стати для чорношкірих американців "найкращим президентом". Трамп також неодноразово приязно висловлювався про музиканта та дякував йому за підтримку.

Вест обідатиме з президентом, а також зустрінеться з радником Трампа та зятем Джаредом Кушнером, заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. Вона не повідомила про дату, але видання New York Times поінформувало, що вони зустрінуться в четвер.

Трамп неодноразово звертав увагу на статистичні дані, які вказують що за його президентства безробіття серед чорношкірих американців та іспаномовних американців впало до рекордно низького рівня. Трамп також висловлював переконання, що попри закиди критиків чорношкірі американці на майбутніх виборах підтримають республіканців, адже на собі здатні відчути покращення у країні.

«Каньє Вест завітає до Білого дому, щоб пообідати з президентом Трампом, і він також зустрінеться з Джаредом Кушнером, – зазначила Сандерс у своїй заяві. – Теми дискусій охоплять відродження виробництва в Америці, реформування в'язниць, як запобігти насильству з боку банд і що можна зробити, щоб зменшити насильство в Чикаго».

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Впливовий репер показав свою прихильність до Трампа під час президентської виборчої кампанії 2016 року. Він був освистаний на концерті невдовзі після виборів за те, що заявив про свою підтримку Трампа, хоча сказав, що не голосував.

У понеділок Трамп пообіцяв зупинити «злочинність» у Чикаго, де виріс Вест, і закликав послабити обмеження, накладені на поліцію, в третьому за величиною місті США, щоб дозволити зупиняти та обшукувати підозрюваних у носінні зброї та іншої контрабанди.

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