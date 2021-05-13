Засуджений міжнародним трибуналом Радован Караджич сидітиме у британській в’язниці

Британський уряд повідомив, що колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич, якого міжнародний трибунал засудив до довічного ув’язнення, відбуватиме термін у Великій Британії.

75-річного Караджича визнали винним у злочинах війни і злочинах проти людяності за його дії під час війни в Боснії Герцеговині 1992-95 р.

Велика Британія... впродовж 30 років підтримувала встановлення справедливості за ті тяжкі злочини.

Трибунал ООН 2016 року назвав його винним зокрема у масовому вбивстві 8 000 мусульманських чоловіків та юнаків у Сребрениці.

Караджича також назвали відповідальним за облогу Сараєва, під час якої від обстрілів загинули приблизно 10 000 цивільних мешканців міста.

Початково йому присудили 40 років в’язниці, але в результаті розгляду апеляції 2019 року ув'язнення було змінене на довічне.

Досі Караджич перебував у камерах тимчасового утримання трибуналу в Нідерландах.

«Ми повинні пишатися тим фактом, що Велика Британія, починаючи з намагань заарештувати (Радована Караджича) та надаючи тепер в'язничну камеру, впродовж 30 років підтримувала встановлення справедливості за ті тяжкі злочини», - заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Урядовець зауважив, що Караджич - «один з небагатьох людей, визнаних винними у геноциді».

Адвокати засудженого поскаржилися, що у британських в’язницях його життю загрожуватимуть в’язні - ісламістські екстремісти.

Війна в Боснії, яку називають найкривавішою у Європі з часів Другої світової, призвела до загибелі 100 000 людей, і мільйони втратили домівки.

Радован Караджич завжди доводив, що очолювані ним сили лише захищали сербське населення.

Після висунення обвинувачень його довго розшукували і затримали 2008 року в Сербії.

Спеціально створений у Гаазі Міжнародний трибунал ООН щодо злочинів у колишній Югославії засудив десятки осіб, які відбувають покарання у різних країнах Європи.

Дивіться також: Українські реформатори у Вашингтоні: чи не вичерпалася ще довіра до України? Інтерв'ю