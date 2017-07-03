Касперський “готовий до співпраці” з урядом США, щоб довести непричетність до “темної сторони”

Засновник і директор російської компанії “Лабораторія Касперського” (Kaspersky lab) заявив про готовність повної співпраці з урядом США для того, щоб розвіяти підозри про зв’язки компанії з Кремлем і можливу причетність до кібероперацій російського уряду проти інших країн.

Я не можу змінити місце, де я виростав, чи заснував свою компанію, але я присвятив цілу кар’єру захистові світу від кіберзагроз. Хоча ми успішно захищали людей та компанії понад 20 років, у деяких урядових відомствах США тепер можуть заборонити нас використовувати.

В інтерв’ю американській агенції новин AP (Associated Press) у Москві Євгеній Касперський сказав, що надасть можливість представникам уряду США працювати з вихідними кодами програмного забезпечення, а також згоден перенести в Америку частину дослідницької роботи компанії.

“Лабораторія Касперського” зі штаб-квартирою у Москві та представництвами у багатьох країнах світу спеціалізується на кібербезпеці та продає антивірусні комп’ютерні програми для захисту від зовнішнього втручання.

“Я готовий зробити усе можливе, щоб довести, що ми не діємо зловмисно”, - сказав Касперський, який 1987 року закінчив Вищу школу КГБ та колись працював у Міністерстві оборони Росії, заявив: “Ми ніколи, ніколи не перейдемо на “темну сторону”.

Касперський у розмові з АР визнав, що серед його працівників є колишні агенти російських спецслужб “найімовірніше у відділі продажу для роботи з урядовим сектором”, але наполягав, що внутрішня мережа компанії розокремлена, і окрема людина не змогла би зловживати своїм становищем.

Увага до “Лабораторії Касперського” зросла на тлі низки великих міжнародних кібератак а також підозр, що російський уряд міг використовувати хакерів для втручання у виборчу кампанію США 2016 року.

У межах розслідування можливості російського втручання Федеральне бюро розслідувань допитувало кількох америкаських працівників компанії.

Комітет сенату США з питань збройних сил минулого місяця висловив стурбованість що “Лабораторія Касперського” може зазнавати впливу російського уряду.

Одна з пропозицій сенатського комітету полягає у забороні американським військовим використовувати програмне забезпечення компанії.

Американська телерадіомовна компанія ABC News повідомляє, що її журналістське розслідування виявило, що програмне не забезпечення “Лабораторії Касперського” опинилося в окремих службах міністерства оборони США через опосередковані закупівлі.

Сенатор від демократів Джин Шахін, яка входить до сенатського комітету з питань збройних сил оприлюднила минулого тижня заяву в якій стверджує, що “у Конгресі та поміж представників адміністрації панує згода, що “Лабораторії Касперського” не можна довіряти у захисті життєвоважливої інфраструктури.

Україна внесла компанію “Лабораторії Касперського” та її українське відділення до списку російських підприємств під санкціями після того, як Росія захопила Крим та почала військові операції на Донбасі.

Україна назвала Росію джерелом низки кібернападів упродовж останніх кількох років, які зривали роботу урядових служб, енергетичних компаній, банків тощо.

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