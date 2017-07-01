Служба безпеки України встановила причетність спецслужб Росії до нещодавньої масштабної кібератаки

Шкідливий вірус вразив банки, урядові установи і енергетичні компанії





Україна поклала на російські спецслужби провину за проведення масивної кібератаки, яка нещодавно вразила українські системи і потім поширилася на комп'ютери по всьому світу.

Служба безпеки України (СБУ) в суботу опублікувала заяву, в якій говориться, що недавня кібератака нагадує попередні атаки на українську інфраструктуру з боку російських спецслужб.



«За наявними даними, в тому числі інформації, отриманої в рамках співпраці з міжнародними антивірусними компаніями, ми можемо зробити висновок, що до атак причетні ті ж групи хакерів, які в грудні 2016- го року атакували українську фінансову систему і об'єкти транспортної і енергетичної інфраструктури, використовуючи вірусні програми TeleBots і BlackEnergy», - йдеться в заяві.

«Це свідчить про причетність до нещодавньої кібератаки спецслужб Російської Федерації».

Росія заперечує причетність до недавніх атак, які призвели до порушення роботи великих компаній і урядових установ в понад 60 країнах світу. Хакери зашифровували дані на уражених комп'ютерах і вимагали у власників викуп за їх розшифровку.



Як передають «РИА Новости», член комітету Держдуми з інформаційної політики Вадим Дєньгін заявив, що таке звинувачення є черговим фейком, на який не слід реагувати.

«Вони шукають у Росії будь-яку хитрість, будь-яку роблять капость для того, щоб якимось чином все списати на Російську Федерацію... Вони намагаються створити самі якийсь фейк, а потім знову видають за ту ситуацію», - сказав Дєньгін.

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