У НАТО створено фонд допомоги Україні в сфері кібербезпеки - Столтенберґ

НАТО допоможе Україні покращити свою кібербезпеку після масштабної кібератаки, яка паралізувала роботу комп’ютерних мереж міністерств, банків, підприємств та ЗМІ по всій країні.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив про створення спеціального фонду для надання допомоги Україні в посилення її захисту від кібератак.

Про це повідомив Роланд Оліфант у британському виданні Telegraph.



«Напад у травні та цього тижня просто підкреслює важливість посилення наших засобів захисту від кібератак, і саме це ми й робимо», - заявив Столтенберґ на прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі в середу.

«НАТО допомагає Україні у сфері кібербезпеки. Альянс створив трастовий фонд для фінансування відповідних програм, метою яких є допомогти Україні покращити її кіберзахист», - сказав він.



«Напади, які ми бачили цього тижня, наголошують на важливості підтримки, яку НАТО надає Україні. Ми будемо продовжувати це робити, і це важлива частина нашої співпраці», - заявив генсек Столтенберґ.



Всесвітня кібератака у вівторок також уразила урядові відомства та підприємства у Британії, Бразилії, Німеччині, Росії та США.



Вірус, форма викупу, що називається Petya («Петя»), припиняє можливість комп'ютера запускатися та вимагає 300 доларів США за обмін на розшифрування заморожених файлів.



В Україні державні відомства, Центральний банк, державний виробник літаків та головний аеропорт та метро Києва були тимчасово паралізовані хакерами.



Уряд заявив у середу, що напади припинилися, і що постраждалі установи повертаються до нормальної роботи.



У середу російський уряд закликав до міжнародних дій щодо боротьби з кіберзлочинністю.



Як інформують ЗМІ у середу, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що напад «знову підтверджує російську тезу про те, що така загроза вимагає співпраці на світовому рівні».



Раніше в середу дослідник з питань безпеки США випустив «вакцинацію», призначену для захисту користувачів від вірусу.



Антидот, розроблений експертами з безпеки в Бостоні, під назвою Amit Serper, використовує порожню папку для блокування роботи вірусу.

Дивіться також: Імміграційні служби США виконуватимуть указ Трампа про тимчасову заборону на в'їзд в країну громадян шести переважно мусульманських країн