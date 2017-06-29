Кібернападники в Україні домагались хаосу, а не грошей - NYT, CBC

Кібернапад в Україні не сходить зі шпальт світової преси. Вірус, від якого постраждала Україна у вівторок, спершу виглядав як шантаж з вимогою викупу, подібно до вірусу WannaCry, який поширився Європою два місяці тому, зазначають американські ЗМІ. Однак, в Україні метою міг бути параліч життєвоважливих комп’ютерних систем, стверджують кіберексперти, йдеться в передовиці видання The New York Times.

Ви не нападаєте напередодні Дня Конституції без причини

Нападники могли використати доступ до бухгалтерської програми українського виробника M.E.Doc, що працює на базі Microsoft, просто як вхід до систем уряду та великих компаній, пише The New York Times. «Тепер є свідчення того, що декілька активних заражень вірусом-вимагачем почалось із запланованих оновлень програми M.E.Doc», - заявив Microsoft у середу.

Не віриться, що атака була добре продуманим вірусом-черв'яком, приєднаним до жахливої якості модуля-вимагача, розробленого якимось невдахами, які нічого б не отримали від злочину

«Ви не нападаєте напередодні Дня Конституції без причини», - зазначив Крейґ Вільямс – головний дослідник підрозділу Cisco Tallos в коментарі The New York Times. «Йдеться не про гроші», - прокоментував колишній заступник голови Британської державної Служби комунікацій тому ж виданню, - «ця атака спрямована на дестабілізацію роботи великих компаній і уряду. Ви завдаєте подвійного удару: спершу йде кібератака, а потім організації змушені закривати діяльність».

Експерти більше не вважають, що метою нападу були гроші, адже механізм для збору цих грошей вірусом був непродуманий, - повідомляє CBC

«Вони не використали сайти TOR, які б генерували адреси для Bitcoin, - зауважив Майк Чобанян, експерт з цифрових валют в коментарі CBC, - «Всі Bitcoin надходили на одну адресу і їх неможливо було розрізнити». З 2014 року нападники використовують кращі методи збору грошей, зазначив Чобанян.

«Не віриться, що атака була добре продуманим вірусом-черв'яком, приєднаним до жахливої якості модуля-вимагача, розробленого якимось невдахами, які нічого б не отримали від злочину», - сказав в коментарі CBC News Ніколас Цівер з Інституту комп'ютерних наук в Берклі. На його думку, це був складний напад, який маскувався під вірус-вимагач.

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