Передача катерів США дозволить Україні створити "москітний флот"?

Під час церемонії в четвер у Балтиморі, Берегова охорона США планує передати два 33-метрові патрульні катери Україні. На церемонії очікується присутність віце-адмірала Берегової охорони Майкла МакАллістера та президента України Петра Порошенка.

Україна будує "москітний флот", зазначає журналіст Патрік Такер, коментуючи передачу катерів у статті для американського оборонного видання DefenseOne.

Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь. Катери класу Island, які можуть нести автомати 25-мм і 50-мм калібру є невеликими порівняно до того, що можуть запропонувати росіяни, однак здатні стати механізмом стримування росіян на морі, що особливо важливо з огляду на зростання напруги в Азовському морі, наголошують ЗМІ.

Водночас, аналітики нагадують, що катери могли бути в Україні ще роки тому, якби не українська бюрократія.

"Нагадування всім, хто святкує передачу катерів Берегової охорони Україні завтра: вони мали б бути в Україні роки назад", - пише Мелінда Гарінг, редактор блогу UkraineAlert американського аналітичного центру Atlantic Council. Вона нагадує про розслідування "Радіо Свобода" в якому йшлося про "бюрократичний пінг-понг" в Україні, який призвів до зволікань з передачею катерів.

США різко засудили дії Росії з перешкоджання руху в Азовському морі.

«Сполучені Штати засуджують переслідування Росії міжнародних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці», – заявила речниця Державного департаменту Гедер Науерт у заяві наприкінці минулого місяця.

«З квітня Росія затримала сотні комерційних суден, і останніми тижнями зупинено щонайменше 16 комерційних кораблів, які намагалися дістати до українських портів», – додала вона.

Чиновник оборони США повідомив CNN, що патрульні катери Drummond і Cushing були придбані Україною з програми Excess Defense Articles.

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