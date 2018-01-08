Аварія погіршила ситуацію в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді

Це призвело до нових перебоїв у роботі, що виникли після сильного снігопаду

Прорив водогону в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді в неділю погіршив ситуацію із затримками рейсів у цій повітряній гавані, яка намагається впоратися з наслідками снігопаду, що порушив плани тисяч пасажирів.

Портове управління Нью-Йорка і Нью-Джерсі повідомило, що мова йде про прорив труби системи пожежогасіння в терміналі 4. Аварія сталася близько 14:00 і привела до затоплення терміналу і серйозних збоїв у його роботі.

«Те, що сталося в аеропорту імені Кеннеді, – неприйнятно. Мандрівники очікують і заслуговують більшого, – заявив виконавчий директор Портового управління Рик Коттон. – Хоча прорив труби, ймовірно, пов’язаний з погодою, ми почали розслідування інциденту, щоб точно встановити, що сталося, і чому внутрішня труба не була захищена від подібних погодних умов. Також потрібно зрозуміти, чи були інші збої, які привели до цієї аварії».

В результаті прориву підлогу терміналу був залитий приблизно 7-сантиметровим шаром води. З’явилося відео, на якому зі стелі ллються потоки, і людям доводиться йти в воді.

Енергопостачання постраждалої частини терміналу було тимчасово відключено з міркувань безпеки. Для допомоги пасажирам були направлені додаткові співробітники і виділені автобуси, повідомило Портове управління.

Виліт і відправлення внутрішніх і міжнародних рейсів в терміналі 4 відбувається із затримкою. Деякі міжнародні рейси, що прибувають в термінал 4, будуть перенаправлені в інші аеропорти або обслужені в інших терміналах аеропорту імені Кеннеді.

Після снігової бурі, яка обрушилася на Нью-Йорк в четвер, пасажири залишалися в літаках або кілька годин чекали свого багажу на тлі затримок і скасувань рейсів.

52-річний Карлос Кестер приїхав в Нью-Йорк на тиждень разом з дружиною і двома дітьми і просто хоче повернутися до Бразилії.

«Ми любимо Нью-Йорк, але ми тут застрягли. Це неприємно. Нас наздогнав снігопад, і ми застрягли тут на 13 годин », – заявив Кестер газеті Daily News в неділю.

У заяві, випущеній до прориву труби, Портове управління заявило, що суботній мороз «викликав каскад проблем для авіаліній і операторів терміналів». «Мова йде про поломки замерзлого обладнання, складнощів з обробкою багажу, нестачі персоналу і більш інтенсивному, ніж зазвичай, потоці пасажирів», – йдеться в заяві.

Дивіться також: Єдина у світі літаюча обсерваторія NASA допомагає збирати унікальну інформацію про наш Всесвіт