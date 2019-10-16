"Три аміго", які керували політикою США щодо України. Хто вони?

Політикою США щодо України із травня керували "три аміго" - міністр енергетики Рік Перрі, посол США в ЄС Ґ​ордон Сондленд і екс-спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер.

Про це у вівторок під час свідчень у Конгресі заявив Джордж Кент, високопосадовець Державного департаменту адміністрації Дональда Трампа, повідомив конгресмен-демократ Джеральд Коннолі.

За словами Коннолі, Кент сказав, що адміністрація Білого дому наказала йому "триматися в тіні" у тому, що стосується діяльності "трьох аміго", які взяли на себе контроль над зовнішньою політикою у відносинах з Україною.

За словами Коннолі, Кент описав зустрічі у Білому домі 23 травня, під час якого виконувач обов'язків голови адміністрації Білого дому Мік Малвені сказав, що за взаємодію з Україною відповідають Перрі, Сондленд і Волкер.

Кент додав, що "вони називали себе трьома аміго", зокрема в присутності президента України Володимира Зеленського на зустрічах у Києві.

Як розповів Коннолі, Кент також повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа затримала виділену для України військову допомогу, поки намагалась переконати Зеленського почати розслідування у справі Burisma.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Кент перебуває на посаді заступника помічника державного секретаря США з європейських і євразійських зв'язків і відповідає за політику щодо східноєвропейських країн, зокрема, України.

Він став четвертим учасником справи, що дає свідчення в Конгресі, після колишнього спецпредставнка Держдепу США з питань України Курта Волкера, екс-посолки США в Україні Марі Йованович та колишньої радниці Трампа з питань Росії Фіони Гілл.

Як повідомляє видання The Hill, у документах конгресового слідства йдеться, що Кент спробував захистити Йованович від критики всередині Держдепу, коли вона висловила занепокоєння діями Руді Джуліані. На її думку, той тиснув на українського президента Володимира Зеленського з метою отримати політичні переваги для Трампа.

У своєму зверненні до комітетів Конгресу Йованович заявила, що попереджала американських посадовців, що вплив та інтереси приватних осіб узурпували дипломатію у впровадженні зовнішньої політики США, і це підриває національні інтереси країни. Вона вказала, що така політика лише заохочує поганих гравців та слугує інтересам супротивників Америки, таким як Росія.

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