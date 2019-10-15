У Конгресі свідчить високопосадовець Держдепу Джордж Кент, який захищав Йованович

На Капітолійському пагорбі у вівторок свідчить Джордж Кент високопосадовець Державного департаменту адміністрацій Дональда Трампа. За зачиненими дверима Кент відповідає на запитання представників трьох комітетів Палати представників Конгресу США, що проводять розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

Кент перебуває на посаді заступника помічника державного секретаря США з європейських і євразійських зв'язків і відповідає за політику щодо східноєвропейських країн, зокрема, України.

Він став четвертим учасником справи, що дає свідчення в Конгресі, після колишнього спецпредставнка Держдепу США з питань України Курта Волкера, екс-посолки США в Україні Марі Йованович та колишньої радниці Трампа з питань Росії Фіони Гілл.

Як повідомляє видання The Hill, у документах конгресового слідства йдеться, що Кент спробував захистити Йованович від критики всередині Держдепу, коли вона висловила занепокоєння діями Руді Джуліані. На її думку, той тиснув на українського президента Володимира Зеленського з метою отримати політичні переваги для Трампа.

У своєму зверненні до комітетів Конгресу Йованович заявила, що попереджала американських посадовців, що вплив та інтереси приватних осіб узурпували дипломатію у впровадженні зовнішньої політики США, і це підриває національні інтереси країни. Вона вказала, що така політика лише заохочує поганих гравців та слугує інтересам супротивників Америки, таким як Росія.

Цього тижня у Конгресі також свідчитиме посол США в ЄС Ґордон Сондленд. Він планує заявити, що президент Трамп особисто сказав йому, що відповідати Вільяму Тейлору, який назвав "божевіллям – відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії", повідомила газета The Washington Post.

Дивіться також: Час-Тайм. Син Байдена вперше відповів на критику