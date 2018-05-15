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Україна

Волкер: навіть російськомовні хочуть, щоб окупований Донбас повернувся в Україну. Ексклюзивне інтерв'ю

Що найважче для мешканців Донбасу, на що сподіваються українські військові та які нові складнощі постали перед спостережною місією ОБСЄ в Україні. Про це спецпредставник США розповів в інтерв’ю голові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Ґонґадзе під час свого перебування на сході України.

"Людей на Донбасі виснажує постійний стрес", - поділився своїми враженнями від зустрічей Курт Волкер, спілкуючись з Мирославою Ґонґадзе дорогою під час візиту до України.

"Люди страждають при перетині лінії розмежування з окупованою територією в той чи інший бік, солдатів вбивають час від часу, але з цим справляються", - наголосив Волкер.

"Річ на яку декілька людей вказали - це сам стрес, тиск, який вони відчувають кожного дня і наскільки це виснажує. Була старенька жінка яка, очевидно, прожила там все своє життя і вона сказала: "зараз – весна, квіти квітнуть – дуже гарно, але ми не можемо цим насолоджуватись". Я думаю, ці слова підсумовують все", - зауважив Волкер.

Навіть ті російськомовні мешканці Донбасу, з якими я зустрічався, хочуть, щоб Донбас, зрештою, повернули Україні
Курт Волкер

Посадовець відзначив, що навіть ті російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас, зрештою, повернули Україні. Це повністю суперечить кремлівській риториці, зауважив Волкер.

"Цікаво, що вони всі спілкувались російською. Це, очевидно, етнічні росіяни. Всі проживають тут і всі говорять, що найважливіше – це мир і, що територію необхідно повернути Україні. Вони про це дуже чітко заявляли. Коли ми чуємо від російської влади, що російськомовне населення налаштоване проти України, відчуває загрозу, що це - етнічний конфлікт, – все це, очевидно, не так".

Волкер наголосив на нових викликах, які стоять перед місією ОБСЄ і зауважив, що нові обмеження ОБСЄ можуть змусити цю організацію думати, що російській стороні є що приховувати.

"В ОБСЄ говорили про свободу пересування, про тиск, про те, що, починаючи з лютого, перед ними постають все більші складнощі в отриманні доступу до українсько-російського міжнародного кордону. За своїми повноваженнями, вони мають право там бути і вони повинні мати право пересуватись окупованою територією. Такі обмеження унеможливлюють для них виконання своєї роботи", - зауважив Волкер.

М. Ґ.: наскільки мені відомо, вони говорили, що не можуть дістатись до певних районів, і це може бути знаком, що там щось відбувається, що російська сторона не хоче показувати.

К.В.: Так, саме так вони і сказали. Можна запитати, навіщо вносити зміни, якщо, хоча б недосконало, але вони це могли робити. Давайте усвідомлювати, що навіть за найкращих умов, на всьому шляху до кордону встановлено пропускні пункти. Це означає, що заздалегідь йдуть повідомлення: "Добре, їде ОБСЄ, готуйтесь, щоб вони нічого не побачили". Так було. Доки вони доїдуть, їм не дозволялось там ночувати і вони мусили повертатись доки було світло, тому на кордоні не було достатньо ефективного спостереження. Однак, навіть це змінилось, і тепер вони не можуть навіть туди потрапити, і тому думають, що там щось є і Росія просто не хоче, щоб вони бачили, що ті тепер роблять.

М. Ґ.: Ви мали нагоду спілкуватись з українськими військовими і Ви плануєте ще раз зустрітись з ними сьогодні. Що вони Вам кажуть? Що є важливим для них?

Росіяни намагаються змусити українців і міжнародну спільноту спілкуватись з маріонетковими режимами, так званими луганською і донецькою народними республіками, однак вони, насправді, не мають контролю і тому потрібно говорити з росіянами
Курт Волкер

К.В.: Вони вважають, що роблять дуже важливу справу захищаючи країну. Вони хочуть отримати допомогу в обороноздатності і ми переконані, що її важливо надавати. Одне з найважливіших питань, яке завжди піднімають українці, це СЦКК – це координаційна група, до якої раніше входили російські генерали, російські військові керівники, як і українські. Тоді можна було розводити обстріли, забезпечувати стримування вогню на виконання режиму припинення вогню на місцях. Коли були питання обмеження свободи пересування для спостерігачів, можна було про це повідомляти командувачам і їх вирішувати. Росія вивела своїх представників із СЦКК. Росіяни намагаються змусити українців і міжнародну спільноту спілкуватись з маріонетковими режимами, так званими луганською і донецькою народними республіками, однак вони, насправді, не мають контролю і тому потрібно говорити з росіянами, щоб мати змогу ефективно спілкуватись про такі речі.

Ще одна річ, яку ми чуємо всюди як від цивільних, так і від військових – це необхідність забезпечення режиму припинення вогню. Все, починаючи від ремонту електромереж та водопостачання, насосів з фільтрування води, точок перетину лінії розмежування – мостів та доріг, - все це потрібно ремонтувати і робити безпечним. Це дуже важко зробити, якщо йдуть активні бої.

М. Ґ.: Як Ви бачите майбутнє цього регіону?

Саме населення створює потужну базу для успіху цього регіону.
Курт Волкер

К.В.: Гадаю, і давайте почнемо з позитивів, це – стійкість місцевого населення – вони дуже сильні, вони не полишають надії, вони хочуть побачити мир і відбудову. Саме населення створює потужну базу для успіху цього регіону. Якщо подивитись навколо – це красива аграрна країна, тут чудова родюча земля, є вуглевидобування є потенціал для промисловості, виникнення нових підприємств, тому тут є основа для можливої відбудови.

Якщо йдеться про конфлікт – існує потужний консенсус в Україні, а також в США та ЄС, де Франція та Німеччина залучені до Нормандського процесу. Всі погоджуються, що ми хочемо побачити мир і припинення вогню а також втілення Мінських домовленостей, за якими Росія має забрати свої сили, створивши можливості для політичного врегулювання і повернення території до України. Ми, навіть, багато обговорювали ідею залучення миротворчих сил в рамках мандату ООН, щоб після відходу російських сил, розпуску народних республік, безпеку і контроль над територіями забезпечували б сили з міжнародним мандатом, які також дозволили б втілити політичні заходи, передбачені Мінськими домовленостями. Наприклад, вибори мають проходити в безпечному середовищі. Є консенсус про шлях вперед. Така пропозиція висувалась Росії, ми обговорювали це з росіянами і це справді залежить від президента Путіна і російської стратегії.

Якщо вони хочуть побачити врегулювання цього конфлікту і відновлення нормального життя місцевого населення, яке, я хочу додати, є російськомовним, то це реалістично, це можна зробити

Дивіться також: ​Курт Волкер – на Донбасі. Ексклюзивні подробиці

Курт Волкер – на Донбасі. Ексклюзивні подробиці. Відео
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Курт Волкер – на Донбасі. Ексклюзивні подробиці. Відео

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    Мирослава Ґонґадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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