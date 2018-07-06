Путін захотів захистити Європу від кібератак

Президент Росії Володимир Путін закликав до міжнародної співпраці в боротьбі з кібератаками – повідомляє московське бюро Associated Press.

Під час виступу на конференції з кібербезпеки в Москві, Путін відзначив важливість розробки спільних стандартів кібербезпеки, які враховуватимуть інтереси всіх країн. Він зазначив, що кіберзагрози актуальні для всього світу.

Кіберзагрози досягли такого масштабу, що їх можна ліквідувати лише спільними зусиллями міжнародного співтовариства

«Кіберзагрози досягли такого масштабу, що їх можна ліквідувати лише спільними зусиллями міжнародного співтовариства» - говорить російський президент.

«Ми неодноразово бачили, що егоїзм деяких націй, їх спроби діяти лише з урахуванням своєї користі шкодять глобальній інформаційній стабільності» - додав Путін без уточнення, до кого саме він апелює.

Путін зазначив, що Росія об'єднає зусилля з європейськими народами для розробки спільних механізмів захисту персональної інформації.

Водночас, російський президент не згадував звинувачення в бік російських хакерів, які втручались в американські президентські вибори 2016 року. Як і раніше, Москва заперечує будь-яке втручання в американські вибори.

Росія об'єднає зусилля з європейськими народами для розробки спільних механізмів захисту персональної інформації

Нагадаємо, що Комітет Сенату США підтвердив припущення американської розвідки, що Росія втручалась у вибори президента США 2016 року, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа. При цьому, сенатори вважають, що Москва продовжує свої дії з підривання американської демократії.

"Першим завданням нашого розслідування було оцінити роботу розвідки... Комітет витратив 14 місяців переглядаючи джерела, проведену роботу та аналітику, і ми не бачимо підстав ставити під сумнів висновки розвідки. Немає сумніву, що Росія доклала безпрецедентних зусиль, щоб втрутитись у вибори 2016-го року" - заявив у травні спів-голова Комітет Сенату сенатор-демократ Марк Ворнер.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон раніше заявив, що президент Дональд Трамп розпитає Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року.

Дивіться також: Британський міністр у парламенті протестує проти Росії, яка "підриває безпеку"