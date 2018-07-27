Трамп скликає засідання щодо безпеки виборів на тлі хакерських атак

Президент США Дональд Трамп збере своїх радників із питань національної безпеки у п'ятницю для зустрічі на високому рівні з питань безпеки проміжних виборів, які відбуватимуться менш ніж за чотири місяці.

Ставки на проміжних виборах є високими. Республіканці становлять більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті, але в сьогоднішніх політичних умовах демократи сподіваються отримати принаймні просту більшість у Палати представників.

Зустріч Білого дому відбуватиметься на тлі нових звинувачень у втручанні Росії у вибори в США. У четвер стало відомо, що сенатор-демократ Клер МакКескілл стала мішенню хакерської атаки напередодні проміжних виборів у листопаді. Один із керівників Microsoft заявив, що російські хакери цілилися як мінімум на трьох кандидатів.

За даними судово-медичного аналізу видання The Daily Beast, невдала хакерська атака на МакКескілл у четвер була здійснена російською розвідувальною службою, відповідальною за втручання у вибори 2016 року. Залишається питання, чи мають США засоби для подолання кібернападів.

Служби розвідки США дійшли висновку, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року через кампанію зломів та дезінформації, щоб спробувати допомогти обрати Трампа.

Спеціальний прокурор США розслідує дії Росії та будь-яку можливу змову з кампанією Трампа. Результатами розслідування стали численні обвинувальні вироки декільком співробітникам кампанії Трампа. У Конгресі працює декілька комісій, які також розслідують це питання

Росія заперечує будь-які втручання, а Трамп заперечує змову та називає розслідування «полюванням на відьом».

Більше того, президент Трамп заявив у вівторок, що він вважає, що Росія буде прагнути допомогти демократам напередодні листопадових виборів.

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