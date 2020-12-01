Українці будують арену для кіберспорту у Лос-Анджелесі

Дота (Dota), Контрстрайк (Counter-Strike), Фортнайт (Fortnite) - популярні відеоігри - це не лише захоплення підлітків, а й види новітнього спорту. Тут все, як і у футболі чи боксі, — команди або ж індивідуальні кібергравці проходять довгі тренування, змагаються на арені за призи, і плачуть від перемог чи поразок.

Під час пандемії кіберспорт набирає популярності ще стрімкіше. Компанії, які організовують і транслюють турніри е-спорту в інтернеті заробляють мільйони доларів на рекламі й змагаються за першість. І однією із цих компаній є українсько-американська компанія Weplay Esports, засновники якої уже рік живуть між Києвом і Лос-Анджелесом.

“Ми маємо 2020 рік - додалось віртуальне поле до тих видів спорту, які були в минулому у людства. Коли винайшли двигун внутрішнього згоряння, тоді додався спорт пов'язаний з автівками - Формула-1. Те ж саме відбувається і в кіберспорті. Ми маємо одну команду чи одного гравця, другу команду чи гравця і задача - виграти. Тільки ми маємо не траву на полі у футболі, а траву на полі в Доті” – розповідає Юрій Лазебніков, співзасновник компанії

Юрій каже — за цим спортом в деякі дні одночасно можуть спостерігати десятки мільйонів глядачів. Хоч більшість переглядів відбувається онлайн, для турнірів з кіберспорту будують справжні арени, де збираються команди, а також експерти, які в перерві коментують гру. Та завдання Weplay зробити ці перерви цікавими для глядачів.

“Більшість компаній, які зараз в кіберспорті - вихідці з ігрової індустрії. Ми відрізняємось від них тим що в нас в продакшині 90 відсотків - це люди з телебачення, кіно, театру”, – розповідає Максим Білогонов, генеральний продюсер компанії

Ось, наприклад на міжнародному турнірі з Доти 2 в Буковелі глядачам показували трембіти, а ведучі пили какао в різдвяних светрах. Інший турнір з Доти ( Dota) провели у стилі грецьких богів.

“Наприклад, якщо турнір проходить на день святого Валентина, ми включаємось в студію і наші коментатори, аналітики всі в піжамах, лежать на рожевій софі. Якщо це Джеймс Бонд ми вмикаємо в смокінгах і бенд грає джаз”, – стверджує Максим.

Все починалось з одного комп'ютерного клубу на Троєщині

Чим більше людей дивиться гру, тим більше у трансляції зацікавлені рекламодавці. Так, після коронавірусу компанія почала виробляти у 4 рази більше контенту. Кіберспорт став єдиним спортом який не постраждав від пандемії. Рік тому компанія вирішила розширити географію і розпочала будівництво арени у Лос-Анджелесі.

“Америка - один із найбільших ринків світу і по кіберспорту ситуація аналогічна. По-перше, коли ми вибирали, як ми будемо розміщувати наші центральні офіси, ми вибирали країни де буде можлива прозора робота з точки зору інтересів інвестора”, – каже Олег Крот, співзасновник компанії.

А все починалось з одного комп'ютерного клубу на Троєщині.

Коли людина грає в Контрстрайк чи Доту, через дві години ця ж людина може взяти свій велосипед, м'яч чи серф і піти на вулицю кататись, запросити хлопця чи дівчину в кіно. І це будуть аналогові речі. Просто додався ще один тип розваг і немає в цьому нічого страшного

“Комп'ютерні ігри я любив змалечку, в якийсь момент люди, які грали одну і ту ж гру почали збиратись. Зазвичай це було у комп'ютерних клубах. Ми грали всю ніч в рамках чемпіонату, який ми самі вигадали. Тобто це була група людей, які любили ігри й завдяки організаторським здібностям стали центром локальної спільноти й потім змогли це трансформувати у бізнес”, – говорить Олег.

Тепер з ними підписують угоди такі рекламодавці як Пепсі, МакДональдз. Самі ж засновники компанії кажуть — на кіберспорт чекає велике майбутнє. Юрій Лазебніков, попри те, що зміг побудувати успішний бізнес, ще й досі грає у відеоігри. З приводу шкідливості ґеймерства для людства, Юрій відповідає — це не більше аніж забобон.

"Коли людина грає в Контрстрайк чи Доту, через дві години ця ж людина може взяти свій велосипед, м'яч чи серф і піти на вулицю кататись, запросити хлопця чи дівчину в кіно. І це будуть аналогові речі. Просто додався ще один тип розваг і немає в цьому нічого страшного", – розповідає Юрій.

В найближчому майбутньому компанія збирається проводити турніри в Латинській Америці, Бразилії, Китаї, а також Австралії. Арена в Лос-Анджелесі має запрацювати цієї весни.

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