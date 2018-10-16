Новий кіберцентр НАТО запрацює у 2023-му

Новий військовий командний центр НАТО, завданням якого є перешкоджати комп'ютерним хакерам, повинен бути повністю укомплектованим у 2023 році і здатним проводити власні кібернапади. Проте альянс все ще намагається подолати основні правила, щоб зробити це, заявив старший генерал у вівторок.

Хоча НАТО не має власної кіберзброї, альянс під керівництвом США створив оперативний центр 31 серпня на базі свого військового центру в Бельгії. Сполучені Штати, Британія, Естонія та інші союзники запропонували свої кіберпотужності.

Комунікаційні та комп’ютерні мережі НАТО стикаються з сотнями значних спроб кібератак щомісяця

«Це сфера важливість якої зростає, посилюється і загроза», – заявив генерал-майор Вольфганг Реннер, командувач німецькими ВПС, який здійснює нагляд за новим центром кібероперацій, або CYOC, в Монсі.

«Ми повинні бути готовими, щоб мати можливість виконувати операції в кіберпросторі. Ми вже вийшли за межі захисту та профілактики», – зазначив він під час кіберконференції НАТО.

За повідомленням Агентства з питань комунікацій та інформації НАТО, комунікаційні та комп’ютерні мережі НАТО стикаються з сотнями значних спроб кібератак щомісяця. Водночас експерти говорять, що Росія, Північна Корея та Китай постійно розгортають складну зброю для злому комп'ютерів та програмне забезпечення для стеження.

... має на меті координувати стримування кібератак через групу з 70 експертів

Після того, як кіберцентр почне повністю функціонувати, він має на меті координувати стримування кібератак через групу з 70 експертів, які отримуватимуть дані військової розвідки та інформацію про хакерів у режимі реального часу, починаючи від ісламістських бойовиків та закінчуючи організованими злочинними групами, які діють від імені ворожих урядів.

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