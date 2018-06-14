Південна Корея вітає досягнення угоди між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив у четвер, що його уряд повинен бути гнучкий щодо військових питань, якщо Північа Корея щира щодо справи денуклеаризації.

Згідно з бюро президента Муна, він заявив, що коли Північна Корея вдасться до кроків у напрямку денуклеаризації і продовжуватиме діалог із Сполученими Штатами, тоді зміна буде необхідною в дусі побудови взаємного довір’я з Північною Кореєю.

Президент Мун також сказав, що він уважно обміркує питання припинення військових навчань із Сполученими Штатами.

Після саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином президент Дональд Трамп несподівано повідомив у понеділок, що він припинить навчання, які були причиною незадоволення з боку КНДР. Обидва лідери підписали угоду, яка закликає до закінчення Північною Кореєю програми виготовлення ядерної зброї, обіцяючи американські гарантії щодо безпеки, встановлення нових відносин між США і КНДР та пошуки тлінних останків американських військовополонених.

У четвер президент Мун приймав у себе державного секретаря США Майка Помпео. Південнокорейський лідер привітав результати переговорів Трампа з Кімом, кажучи, що вони допомогли скерувати регіон у напрямку миру.

Помпео висловив переконання, що Сполучені Штати вдалися до «доброго, значного кроку» на саміті в Сінгапурі. На прес-конференції після зустрічі зі своїми колегами з Південної Кореї та Японії, американський дипломат заперечив повідомлення північнокорейських офіційних ЗМІ, що президент Трамп погодився поступово касувати санкції проти Пхеньяна, кажучи, що Трамп дав ясно зрозуміти про порядок заходів у тому процесі.

«Насамперед ми досягнемо денуклеаризації. Щойно після того, буде пом’якшення санкцій. Помпео сказав, що США «без найменшого сумніву» хочуть можливих до перервірки заходів Північної Кореї до денуклеаризації Корейського півострова ще до закічення першого терміну Трампа в Білому домі у січні 2021 року.

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