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Кірбі: Головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - просувати формулу миру Зеленського
Головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - це представити міжнародній спільноті формулу миру президента України Володимира Зеленського.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
На саміті щодо України у Саудівській Аравії відбудеться "продовження процесу, який почався багато місяців тому, - це представлення ("соціалізування" – to socialize - ред.) і просування мирної формули, яку висунув президент (України Володимир) Зеленський", щоб ширше ознайомити міжнародну спільноту з пропозиціями Києва з припинення війни, і щоб заручитися його підтримкою більшої кількості держав.
У розмові з Голосом Америки Кірбі наголосив, що наріжним каменем української формули миру є збереження суверенітету і територіальної цінності України.
вся формула президента Зеленського базується на... ключовому положенні Статуту ООН
"Ключовим компонентом (формули миру), і ми ніколи не маємо про це забувати, - є повага до територіальної цілісності та суверенітету, тому що вся формула президента Зеленського базується на цій ідеї, ключовому положенні Статуту ООН, і це те, під чим може підписатись що кожна нація, звісно, крім Росії", - наголосив Кірбі.
На прохання прокоментувати заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, що він готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію, Кірбі пояснив, що у саудівській Джидді відбудуться не мирні переговори щодо припинення війни, а представлення позиції України.
"Очевидно, кожна країна може вирішувати сама, як вона ставитиметься до мирної формули президента Зеленського й те, якою мірою та яку вона роль хоче відігравати, коли та якщо відбуватимуться мирні переговори», – сказав Кірбі.
Він додав, що позиція США залишається незмінною: «Нічого про Україну без України», а тому перш за все потрібно дізнатися про позицію України.
«Тож коли б пан Зеленський не був готовий сісти за стіл переговорів із паном Путіним, і не схоже, що це може статись скоро, ми кажемо, що ми весь час казали, що позиція пана Зеленського, України - вони мають бути ключовим елементом, їх треба поважати", - пояснив представник Білого дому.
Він додав, що Путін жодним чином не виявив своєї готовності до дипломатії, зокрема, намагаючись продовжуючи утримувати окуповані території та обстрілюючи українську зернову інфраструктуру.
Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати
Кірбі додав: «Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати (intangible deliverables), йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру».
Раніше Голос Америки повідомляв, що свою участь у зустрічі в Саудівській Аравії вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС, а також Індія.
Очікується, що США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію.
Західні ЗМІ повідомляли, що на саміт, який відбудеться 5-6 серпня у Джидді, було запрошено представників понад 30-ти країн. Росію на зустріч не запрошували.
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Кірбі: Лідери країн Африки усвідомлюють, що проблеми на континенті прямо пов'язані з війною Путіна в Україні
Білий дім сподівається, що росіяни дійсно «уважно стежитимуть» за самітом щодо України в саудівській Джидді.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він наголосив, що головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - це представити міжнародній спільноті формулу миру президента України Володимира Зеленського.
Сподіваюсь, (у Москві) вони дійсно стежитимуть
На зустріч запрошено лідерів десятків країн світу, але не Росію, й речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами.
На прохання прокоментувати цю позицію Москви, Кірбі сказав: "Сподіваюсь, вони дійсно стежитимуть. І сподіваюсь, що вони зроблять висновок, що дедалі більше країн світу усвідомлюють, що те, що робить президент Росії Володимир Путін, - це незаконно, неспровоковано та у цілковитому порушенні Статуту ООН".
безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом
Представник Ради із нацбезпеки США також наголосив: "Я сподіваюсь, що - коли вони дивитимуться, - росіяни усвідомлять, що все більше і більше країн починають відзначати, зокрема щодо зернової угоди, що безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом (в інших країнах - ред.), це погіршує існуючу ситуацію із голодом в багатьох країнах і додає невизначеності до продовольчої ситуації на Глобальному Півдні".
Кірбі зауважив, що навіть ті арфиканські лідери, які приїхали на саміт Росія-Африка, який нещодавно скликав президент Путін, дали зрозуміти, що вони усвідомлюють, що проблеми в Африці пов'язані з війною Росії в Україні.
"Тиждень тому президент Путін провів якийсь саміт із африканськими країнами, куди приїхали (представники) багатьох країн, тому що багато африканських лідерів усвідомлюють, що проблеми, з якими вони стикаються у себе на континенті, - прямо пов'язані із тим, що пан Путін робить в Україні", - додав Кірбі для Голосу Америки.
- Голос Америки
Посилена охорона та черги біля Федерального суду, перед яким постане Дональд Трамп
Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, сьогодні 3 серпня близько 4 години вечора має з’явитись у Федеральному суді в Вашингтоні. Він, як очікують, прилетить до Вашингтона приватним літаком з гольф-клубу у Бедмінстері штат Нью-Джерсі.
Йому оголосять звинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року.
Перед будівлею Федерального суду у Вашингтоні вже утворилась черга. Деякі з людей очікують там ще звечора. Це, за даними журналістів Washington Post, люди, які професійно заробляють займанням черг, зокрема для представників медіа.
Біля будівлі суду збирається все більше поліціянтів. Сьогодні там посилена охорона. Адміністрація суду перевела частину персоналу на дистанційний режим роботи.
Цього тижня велике журі присяжних пред’явило Трампу звинувачення за чотирма пунктами злочину, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів, перешкоджання офіційному розгляду та змову з метою позбавити виборців права на чесні вибори.
Прокурори заявили в обвинувальному акті, що Трамп неодноразово робив заяви про фальсифікацію виборів, знаючи, що були неправдивими, і що він чинив тиск на посадових осіб виборчої системи штатів і тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, спонукаючи їх до дій, які б дозволили Трампу зберегти владу.
Тоді 6-го січня 2021 року, натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолія, де члени Конгресу зібрались, щоб затвердити результати виборів. Трамп заперечує свою провину.
Після відходу з посади він неодноразово заявляв, що вибори 2020 року були фальсифікованими, і називав розслідування проти нього політично мотивованими.
Він залишається провідним кандидатом від республіканців на президентських виборах 2024 року.
Трамп уже заявив про свою невинуватість у двох інших кримінальних справах. В іншому федеральному суді його звинуватили в незаконному зберіганні секретної інформації у його маєтку у Флориді та у відмові від уряду на вимогу повернути документи.
Трампа також звинуватили в штаті Нью-Йорк у фальсифікації ділових записів у зв'язку з виплатою грошей порноакторці під час президентської кампанії 2016 року.
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