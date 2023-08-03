Кірбі: Головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - просувати формулу миру Зеленського

Головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - це представити міжнародній спільноті формулу миру президента України Володимира Зеленського.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

На саміті щодо України у Саудівській Аравії відбудеться "продовження процесу, який почався багато місяців тому, - це представлення ("соціалізування" – to socialize - ред.) і просування мирної формули, яку висунув президент (України Володимир) Зеленський", щоб ширше ознайомити міжнародну спільноту з пропозиціями Києва з припинення війни, і щоб заручитися його підтримкою більшої кількості держав.

У розмові з Голосом Америки Кірбі наголосив, що наріжним каменем української формули миру є збереження суверенітету і територіальної цінності України.

вся формула президента Зеленського базується на... ключовому положенні Статуту ООН

"Ключовим компонентом (формули миру), і ми ніколи не маємо про це забувати, - є повага до територіальної цілісності та суверенітету, тому що вся формула президента Зеленського базується на цій ідеї, ключовому положенні Статуту ООН, і це те, під чим може підписатись що кожна нація, звісно, крім Росії", - наголосив Кірбі.

На прохання прокоментувати заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, що він готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію, Кірбі пояснив, що у саудівській Джидді відбудуться не мирні переговори щодо припинення війни, а представлення позиції України.

"Очевидно, кожна країна може вирішувати сама, як вона ставитиметься до мирної формули президента Зеленського й те, якою мірою та яку вона роль хоче відігравати, коли та якщо відбуватимуться мирні переговори», – сказав Кірбі.

Він додав, що позиція США залишається незмінною: «Нічого про Україну без України», а тому перш за все потрібно дізнатися про позицію України.

«Тож коли б пан Зеленський не був готовий сісти за стіл переговорів із паном Путіним, і не схоже, що це може статись скоро, ми кажемо, що ми весь час казали, що позиція пана Зеленського, України - вони мають бути ключовим елементом, їх треба поважати", - пояснив представник Білого дому.

Він додав, що Путін жодним чином не виявив своєї готовності до дипломатії, зокрема, намагаючись продовжуючи утримувати окуповані території та обстрілюючи українську зернову інфраструктуру.

Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати

Кірбі додав: «Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті певні нематеріальні результати (intangible deliverables), йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру».

Раніше Голос Америки повідомляв, що свою участь у зустрічі в Саудівській Аравії вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС, а також Індія.

Очікується, що США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію.

Західні ЗМІ повідомляли, що на саміт, який відбудеться 5-6 серпня у Джидді, було запрошено представників понад 30-ти країн. Росію на зустріч не запрошували.