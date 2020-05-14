Білий дім відправив до Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла в Україні

Білий дім відправив на розгляд Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Про це йдеться у заяві прес-служби Білого дому.

Раніше президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.

Кіт Дейтон добре обізнаний з ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США. Висунення Дейтона кандидатом на пост посла привітали колишні посли США.

Колишній посол в Україні Вільям Тейлор висловив думку, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко - вже за кілька тижнів: «Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають».

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