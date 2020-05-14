Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Білий дім відправив до Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла в Україні

Кіт Дейтон

Білий дім відправив на розгляд Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Про це йдеться у заяві прес-служби Білого дому.

Раніше президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.

Кіт Дейтон добре обізнаний з ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США. Висунення Дейтона кандидатом на пост посла привітали колишні посли США.

Кіт Дейтон
Дивіться також:

Висунення Дейтона кандидатом на посаду посла - чудова новина для України, вважають колишні посли США

Колишній посол в Україні Вільям Тейлор висловив думку, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко - вже за кілька тижнів: «Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають».

Дивіться також: Різні штати і компанії по-різному підходять до вирішення питання відновлення роботи

Різні штати і компанії по-різному підходять до вирішення питання відновлення роботи. Відео
Embed
Різні штати і компанії по-різному підходять до вирішення питання відновлення роботи. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:44 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG