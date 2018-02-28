"Росіяни ідуть!" - Гілларі Клінтон звернулась з попередженням до Америки

Кажу вам, як колишній державний секретар США та американський громадянин: росіяни і далі ідуть на нас. Наші розвідники благають Трампа діяти. Чи він надалі буде їх ігнорувати та здасться Росії, чи все ж захистить нашу країну?

Росія продовжує наступ на Америку. Про це колишній державний секретар США та кандидат у президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон заявила, коментуючи нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що адміністрація Дональда Трампа не давала Агентству національної безпеки США додаткових повноважень для перешкоджання російському кібевтручанню у вибори у США.

Відповідну заяву директор АНБ адмірал Майк Роджерс зробив перед сенатським комітетом з питань збройних сил, як повідомляє видання The Hill.

"Кажу вам, як колишній державний секретар США та американський громадянин: росіяни і далі йдуть на нас. Наші розвідники благають Трампа діяти. Чи він надалі буде їх ігнорувати та здасться Росії, чи все ж захистить нашу країну?" - звернулась Клінтон до читачів Twitter.

У ході сенатських слухань голова АНБ Роджерс відзначив, що сам не звертався з проханням надати йому додаткові повноваження для перешкоджання кібератакам Росії у зародку, але відзначив, що саме до повноваженя президента США Трампа належить ухвалення такого рішення.

"Мені необхідне політичне рішення, яке б вказувало на специфічний наказ. Саме президент, зрештою, ухвалює рішення у відповідності до рекомендацій міністра оборони", - заявив Роджерс.

Дивіться також: Як американка потрапила на зйомки фільму "Кіборги"