Екс-посла США обурили "Міжнародні авіалінії України"

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Insitutuion у Вашингтоні поділився у Twitter неприємним досвідом перельоту рейсом "Міжнародних авіаліній України". Пайфер, який відвідував конференцію "Ялтинська європейська стратегія" у Києві, скористався рейсом 423 української компанії і очевидно лишився незадоволеним.

"Рейс "Міжнародних авіаліній України" 423: немає місця для ніг (зріст чоловіка сягає 190 сантиметрів - прим. ГА), шалені ціни на зареєстрований багаж (checked bag fee), дають лише воду. Наступного разу получе літаком Lufthansa, якщо навіть буде одна зупинка", - твітує Пайфер.

Колишнього дипломата обурило і те, що сайт компанії не прийняв його відгук про пасажирський досвід.

"Маю віддати належне МАУ. Отримав від них імейл з опитуванням про політ. Заповнив його та відправив. Сайт "МАУ" відмовився його приймати", - пише Пайфер.

Коментуючи твіти Пайфера один із користувачів жартому попердив його, що скарги можуть зацікавити Службу безпеки України.

"Продовжуйте у тому ж дусі і СБУ постукає до вас у двері", - пише жартівник.

А як ви оцінюєте сервіс "МАУ"?

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