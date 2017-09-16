Якщо США не дадуть Україні "Джавеліни", то цим покажуть повагу до "червоної лінії", яку провела Росія - експерт CSIS

Пакет військової допомоги США Україні може не включати ПТРК "Джавелін" і при цьому показати, що Америка реально підтримує Київ. Таку думку виловивила Оля Олікер, старший радник та директор програми Росії та Євразії у "Центрі стратегічних та міжнародни досліджень" (CSIS, Вашингтон).

Експерт наголошує у Twitter, що не надаваши Україні власне летальні оборонні озброєання, США покажуть, що можуть поважати "червоні лінії" проведені Москвою.

Це також надіслало би сигнал Росії: Ми можемо з повагою ставитись до проведеної вами "червоної лінії", бо не хочемо створювати небезпеку для України (або воювати за неї), але ми підтримуємо Київ

"Розумна політика США полягала би у наданні значного оборонного пакету (радари, прилади радіокомунікації, броньовані автомобілі), але без "Джавелінів". Це стало би сигналом підтримки для України, надало би речі, які реально потрібні військовим і можуть бути ними використані. Це також надіслало би наступний сигнал Росії: Ми можемо з повагою ставитись до проведеної вами червоної лінії, бо ми не хочемо створювати небезпеку для України (або воювати за неї), але ми підтримуємо Київ", - каже експерт.

"Проблема тут буде у наступному: як оперативно переправити до Києва багато вантажу (це завжди складно), переконатись, що техніка здатна взаємодіяти з тою, яку вже використовують ЗСУ (у випадку радіо), пересвідчитись, що Київ все це реально передасть військам", - додала Олікер.

Проблема буде у наступному: як оперативно переправити до Києва багато вантажу (це завжди складно), переконатись, що техніка здатна взаємодіяти з тою, яку вже використовують ЗСУ (у випадку радіо), пересвідчитись, що Київ все це реально передасть військам

Як відомо, адміністрація США та обидві партії у Конгресі виступають за надання Україні летальних оборонних озброєнь. Між тим остаточне рішення з цього приводу лишається за президентом США Дональдом Трампом, який буцімто може бути скептично налаштований щодо відповідної ідеї.

Якщо це так, то позиція Трампа збігатиметься із думкою його попередника Барака Обами, який в аналогічній ситуації так і не ухвалив рішення про надання Україні летальних оборонних озброєнь.

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