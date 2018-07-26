Скандальна екс-помічниця Трампа написала мемуар про роботу з ним - "Звихнений"

Колишня працівниця Білого дому, скандальна зірка реаліті-шоу Омароса Ньюмен розповість про час, проведений в адміністрації президента США Дональда Трампа, в мемуарах, які вийдуть 14 серпня, заявив її видавець у четвер.

Видавець Gallery Books повідомив, що книга "Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House ("Звихнений: Інсайдерська оцінка Білого дому Трампа") розкриє роль Ньюмен у політичному підйомі Трампа, від її участі передвиборчій кампанії, де вона допомагала налагоджувати контакт із афро-американськими виборцями, до її ролі в в апараті Білого дому.

Ньюмен, яка колись працювала в адміністрації президента США Білла Клінтона, спочатку здобула популярність у конкурсі на телевізійному шоу Трампа The Apprentice ("Кандидат") у 2004 році.

Ньюмен покинула Білий дім в грудні 2017-го та повернулась на реаліті-шоу через два місяці, з'явившись у програмі CBS Big Brother ("Великий брат"), де вона привернула увагу ЗМІ, засудивши Трампа та його адміністрацію.

"Мене переслідували твіти кожен день. Про що він напише у Twitter далі?", – сказала Ньюмен у той час, – "Це погано ... Це буде негаразд".

Після цього шоу Ньюмен також повідомила, що її звільнили, а не вона звільнилася, як повідомляв Білий дім до того.

Популярний телевізійний ведучий Пірг Морґан заявив на початку року, що Ньюман пропонувала йому секс у 2008-му році, коли обоє брали участь у шоу "Celebrity Apprentice". За його словами Ньюман заявила йому, що вони можуть стати парою на час шоу і мати сексуальні стосунки, щоб тим самим зацікавити собою глядача та зрештою заробити купу грошей.

За словами Морґана, після того, як він відмовив їй, жінка запитала його чи він не гей, а пізніше усіляк його принижувала, кажучи, що мати його дітей (ведучий тоді був розлучений із дружиною та матір'ю чотирьох його дітей - прим. ГА ) його ненавидить, що його ненавидять та соромляться власні діти.

Морґан, який симпатизує Трампу, назвав Ньюман "глибоко огидною" заявив, що вислухав від неї жахливі образи на свою адресу.

"Омароса запропонувала мені секс під час шоу "Celebrity Apprentice, а потім назвала "й... м п...м", постійно вигадувала гомофобні образи на мою адресу та погрожувала мене вдарити. Чому ця злобна істота взагалі отримала роботу у Білому домі?", - твітував Морґан.

Мемуари Ньюмен йдуть слідом за книгами звільненого директора ФБР Джеймса Комі та колишнього прес-секретаря Шона Спайсера.

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