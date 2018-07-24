Популярність Трампа зростає, книжки про "змову" проти нього стали бестселерами

"Російська містифікація", відповідно до промо матеріалів, "розкриває, як особи у ФБР та Мін'юсті Обами працювали на перемогу Гілларі Клінтон у 2016-му році

Книга "Брехуни, стукачі та ліберали" (Liars, leakers and liberals) американської правниці, ведучої каналу Fox News Джанін Пірро, та "Російська містифікація" аналітика того ж каналу Ґреґґа Джарретта у вівторок 24-го липня посідають відповідно 2-ге та 1-ше місце у переліку книг-бестеселерів сайту Amazon.com. Обидві книги надзвичайно критичні щодо закидів, які лунають на адресу президента США Дональда Трампа про буцімто змову його штабу з Росією.

Так "Російська містифікація", згідно з промо матеріалів, "розкриває, як особи у ФБР та Мін'юсті президента Обами працювали з метою сприяти перемозі на виборах президента США Гілларі Клінтон".

Книжка також заявляє, що пізніше ті ж особи "схоже" взялися за притягнуте за вуха розслідування з метою скасувати результати виборів та усунути Трампа з посади.

Для порівняння, "Брехуни, стукачі та ліберали", згідно з рекламою, "наводить аргументи проти змови, спрямованої проти Трампа".

Книга "Брехуни, стукачі та ліберали", відповідно до реклами, "наводить аргументи проти змови спрямованої проти Трампа"

Успіх обох книжок накладається на дані опитування громадської думки NBC/ Wall Street Journal , яке вказує, що рейтинг підтримки Трампа серед виборців перебуває на рівні 45%. Це, як відзначає видання The Hill, найвищий рівень підтримки Трампа у даному опитуванні за весь час його президентсва.

Цей результат слідує за надзвичайно складним для Трампа періодом: хвилею критики через політику адміністрації (пізніше її було переглянуто - прим. ГА) про розділення родин іммігрантів, які нелегельно прибули до США на підвенному кордоні країни; буцімто провальним, на думку численних критиків, самітом президента США із Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Коментуючи результати опитування громадської думки, один із олядачів каналу MSNBC заявив, що Трамп "не кориться законам політичного тяжіння".

Як відзначає The Hill, у Демократичній партії невразливість Трампа до критки пояснють кількома чинниками: силою американської економіки; схильністю виборців відкидати негативне висвітлення роботи президента у ЗМІ як "брехливі новини" та особливим зв'язком президента з його прихильниками, частково через його готовність активно говорити про питання раси, імміграції та інше.

Попри рейтинг Трампа, у Демократичній партії переконані, що майбутні вибори до законодавчих органів США принесуть їхній партії переконливу перемогу, бо політика Трампа консолідує його противників ще більше, ніж прихильників.

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