Трамп vs Комі - словесна боротьба набирає все більших обертів

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю розкритикував колишнього директора ФБР Джеймса Комі, назвавши його брехуном.



«Джеймс Комі визнаний організатор витоків і брехун. Чи не всі у Вашингтоні думали, що його потрібно звільнити за те, як жахливо він працював. А потім його насправді звільнили», - написав Трамп в Twitter.





Трамп заявив, що Комі влаштовував витік секретної інформації та за це «його треба притягнути до відповідальності в суді». Крім того, президент звинуватив Комі у брехні під присягою перед Конгресом.



«Він слабкий і брехливий слизький тип, який, як довів час, був жахливим директором ФБР, - написав Трамп.





В твіті президент Трамп розкритикував і те, як Комі працював над справою екс-кандидата в президенти США Гілларі Клінтон про використання особистої електронної пошти у робочих цілях. При цьому Трамп в черговий раз назвав Клінтон «шахраюватою» Гілларі.



«Для мене було великою честю звільнити Джеймса Комі», - підсумував президент.



Такі висловлювання Трамп зробив на тлі планованого на вівторок виходу в світ нової книги Комі про президентство Трампа.



Уривки книги просочилися в американські ЗМІ, і у п’ятницю видніють на перших шпальтах провідних американських видань і в ЗМІ.

Книга Джеймса Комі «Вищий ступень відданості» (А Higher Loyalty) з’явиться на продаж у крамницях у вівторок, 17 квітня.

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