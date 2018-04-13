«Вищий ступінь відданості» - нова книга екс-директора ФБР про президентство Трампа

Нова книга Джеймса Комі побачить світ 17 квітня



Колишній директор ФБР Джеймс Комі розкритикував президента США Дональда Трампа, звинувативши його в неетичності і схильності до брехні у своїй новій книзі.



У книзі також стверджується, що в перші дні президентства Трамп настійно вимагав, щоб ФБР спростувало непристойні чутки про нього, стверджуючи, що вони не відповідають дійсності, але можуть засмутити його дружину.



У книзі Комі порівнює Трампа з мафіозі і заявляє, що його поведінка в якості лідера «заснована на егоїзмі» і очікуваннях «особистої відданості».



Комі також розповідає нові подробиці про своє спілкування з Трампом і про своє рішення у справі про електронну пошту Гілларі Клінтон.



Трамп зображений в книзі як фігура мафіозного типу, яка намагається стерти межу між правоохоронними органами і політикою. Автор також стверджує, що президент чинив на нього тиск у зв'язку з розслідуванням про російське втручання у вибори.



Книга під назвою «Вищий ступінь відданості» (A Higher Loyalty) вийде в продаж 17 квітня. Інформаційне агентство Associated Press вже ознайомилося з текстом.



«Президентство Дональда Трампа загрожує багато чому хорошому в цій країні», - пише Комі, називаючи адміністрацію «лісовою пожежею», яку не під силу стримати представникам уряду з високими етичними стандартами.

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