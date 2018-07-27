Колишній правник Трампа каже, що президент знав про зустріч з російсько юристкою

Американські ЗМІ повідомляють, що колишній особистий правник президента США стверджує, що Дональд Трамп знав заздалегідь про зустріч у червні 2016 року представників його виборчої кампанії з російською юристкою, яка обіцяла поділитися “компроматом” про його суперницю на виборах Гілларі Клінтон.

Згідно з повідомленнями телеканалів CNN та NBC News Майкл Коен готовий свідчити про це комісії спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує підозри про можливу змову між виборчою командою Трампа та Росією під час минулої президентської кампанії.

Дональд Трамп завжди наполягав, що нічого не знав про зустріч, яка відбулася у Нью-Йорку у “Вежі Трампа” за його участі сина й зятя, а також тодішнього керівника виборчого штабу Пола Манафорта з російською юристкою Наталією Весельніцкою.

Коен каже, що у його присутності старший син Дональда Трампа сказав батькові про заплановану зустріч, і той погодився з її проведенням.

Син і зять Трампа давали свідчення у Конгресі та слідству Мюллера і стверджували, що президент нічого не знав про ту розмову.

Зустріч була організована після того, як російський посередник запропонував Трампу (Молодшому) матеріали, що скомпрометували б тодішнього кандидата від партії Демократів - Гілларі Клінтон.

Згідно з повідомленнями CNN та NBC News Коен не має записів, які б підтверджували його розповідь, але готовий свідчити про це слідству Мюллера.

Реагуючи на звинувачення, теперішний правник Трампа Руді Джуліані сказав, що Коену не можна довіряти.

Майкл Коен, який працював з Дональдом Трампом багато років, перебуває під слідством у Нью-Йорку за звинуваченнями про можливі махінації з банківськими рахунками і податками, а також через підозру у можливому порушенні законів про вибори у зв’язку з виплатою 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Даніелс, яка стверджувала про стосунки з Трампом.

Щодо Коена ще не висували судових обвинувачень, а Трамп заперечує, що не мав справи з Даніелс.

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