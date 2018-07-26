Президентство чи банкрутство: чому Іванка Трамп насправді закриває свою компанію?

Новина про те, що Іванка Трамп, донька президента США Дональда Трампа і його радниця в Білому домі, відмовилася від власного модного бренду на користь політики, викликала активне обговорення громадськості та журналістів.

Робота радниці не оплачується, а дохід від модного бренду минулого року становив п’ять мільйонів

Критики президента та його родини одразу ж заявили, що мовляв Іванка націлилась на президентство, а вже сама наявність таких абміцій буцімто уподібнює США до "Центральної Азії".

Енн Еплбаум, відома журналістка та історик, написала на своїй сторінці у Twitter:

«Я не жартувала. Як у центрально-азійській сатрапії, вона думає, що стане його наступницею як президент».

При цьому у демократичних колах з симпатією говорять про політичне майбутнє, наприклад, членів родини Барака Обами, його дружини Мішель та доньок Малії та Саші.

Сама Іванка Трамп наголосила на пріоритетності роботи в Білому домі:

«Після 17 місяців у Вашингтоні я не знаю, коли або чи я коли-небудь повернусь до бізнесу, але я знаю, що у найближчому майбутньому буду фокусуватись на роботі, яку я роблю тут, у Вашингтоні, – заявила Іванка виданню The Wall Street Journal. – Тому ухвалення цього рішення є єдиним справедливим результатом для моєї команди та партнерів».

Привертає увагу той факт, що робота радниці не оплачується в той час, як дохід від модного бренду минулого року становив майже половину загального доходу Іванки Трамп – п’ять мільйонів із дванадцяти, за даними видання Time.

Решта доходу надійшла з інших джерел: аванс на майбутню книгу (майже 290 тисяч доларів), вихідна допомога при звільненні з організації Трампа (2 мільйони доларів) і прибуток з її долі в готелі Трампа у Вашингтоні (майже 4 мільйони).

Хоча сама Трамп наполягає на тому, що єдина причина згортання компанії полягає в тому, що вона не повернеться до неї, оскільки надто віддана своїй (неоплачуваній) роботі в адміністрації батька, деякі лідери думок висувають альтернативні версії.

Продажі бренду Ivanka Trump на сайтах Amazon, Macy's, Bloomingdale та інших знизилися на 27% у році, що закінчився червнем 2017 року, у порівнянні з попереднім роком

Зокрема колишня журналістка і власниця компанії, що працює з цифровими даними, Елізабет Спаєрс на сторінках видання The Washington Post піддає сумніву це пояснення:

«Люди, які хочуть відмовитися від компаній, які добре працюють, здебільшого наймають когось іншого, щоб керувати ними – це те, що в теорії Трамп уже зробила, якщо ви ведетеся на уявлення про те, що вона відійшла від бізнесу, – або вони продають їх іншій компанії для ще більшого прибутку. Вони, звичайно, не будують інституцію, яка добре функціонує, і раптом вирішують холоднокровно її вбити, позбавляючи їх нібито успішних працівників зайнятості та втрачаючи майбутні доходи за примхою».

Варто зауважити, що після обрання Дональда Трампа президентом, компанія Іванки демонструвала стрибок у продажах – вони зросли на 21 відсоток у 2016-му в порівнянні з 2015, повідомляло видання The New York Times, посилаючись на представників Іванки Трамп. Проте вже на початку 2017 року гігант модної індустрії США Nordstrom оголосив про рішення зняти з продажу товари бренду Іванки Трамп.

Компанія Rakuten Intelligence, дослідницька фірма, яка відстежує продажі в Інтернеті, оцінює, що продажі бренду Ivanka Trump на сайтах Amazon, Macy's, Bloomingdale та інших знизилися на 27% у році, що закінчився червнем 2017 року, у порівнянні з попереднім роком. У році, що закінчився червнем 2018 року, вони скоротилися ще на 55 відсотків, інформує видання The Atlantic.

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