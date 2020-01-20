Імпічмент Трампа: Білий дім зажадав зняття статей імпічменту з розгляду

У понеділок Білий дім зробив заяву з приводу статей імпічменту, недавно переданих до Сенату США.

"Статті імпічменту, які зараз знаходяться на розгляді Сенату, є образою Конституції і наших демократичних інститутів", - йдеться в меморандумі президента Трампа, опублікованому прес-службою Білого дому, - "Самі статті і нечесний процес, результатом якого вони стали, є суто політичним кроком з боку демократів в Палаті представників і повинні бути зняті з розгляду. Вони знецінюють велику силу імпічменту і нехтують серйозною відповідальністю, яка є неодмінною складовою цієї сили".

Загальний обсяг документу, який представив Білий дім - 171 сторінка.

"У рамках процесу, результатом якого стали дані статті, були порушені всі прецеденти і принципи справедливості, яких дотримувалився у рамках розслідувань щодо імпічменту протягом 150 років. Незважаючи на це, демократам у Палаті представників вдалося довести лише те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Все це - небезпечне перекручування Конституції, яке Сенат повинен якнайшвидше і найрішучішим чином засудити", - підкреслюється в меморандумі.

Нагадаємо, що сенатський розгляд у справі про імпічмент офіційно почнеться у вівторок.

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