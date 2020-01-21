Cтартував останній етап процедури імпічменту Трампа. Як це виглядатиме?

21 січня процедура імпічменту Дональда Трампа входить у свою другу і завершальну стадію - розгляд у Сенаті. Він нагадуватиме судовий процес - зі стороною обвинувачення, стороною захисту, суддею і сенаторами в ролі присяжних. Скільки часу це триватиме, хто постане перед Сенатом і чи почуємо ми нових свідків? Коротко відповідаємо на основні запитання.

Що було перед цим?

Перед цим приблизно чотири місяці тривав перший етап процесу імпічменту, який можна порівняти із досудовим розслідуванням. Протягом цього часу Палата представників вивчала документи і слухала свідчення американських високопосадовців та дипломатів, що мали стосунок до справи. Серед них - колишні посли США в Україні, працівники Білого дому, Держдепу та члени ради з Нацбезпеки США.

Зрештою, законодавці-демократи у Палаті Представників проголосували за оголошення імпічменту Дональдові Трампу по двох статтях: “зловживання владою” та “перешкоджання роботі Конгресу”. Демократів не підтримав жоден конгресмен-республіканець, а один демократ навпаки проголосував проти. Проте за американським законом, після цього справа переходить на розгляд Сенату - і саме там мають визначити, винний президент чи ні.

Скільки триватиме цей процес?

Сторонам обвинувачання і захисту дають по 24 години на свої виступи, які вони мають здійснити протягом чотирьох днів. За пропозицією лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, слухання триватимуть по 12 годин щодня - з 13:00 і до 1:00 (за Київським часом - з 20:00 і до 8:00). Після цього сенаторам виділять додаткові 16 годин на свої запитання.

Цей графік, який Макконнелл несподівано запропонував увечері перед початком суду, викликав гостру критику серед демократів. Спочатку на слухання планували виділити десять днів замість чотирьох, по 5 годин щодня. Втім, графік Макконнелла ще не є остаточним - його мають затвердити на голосуванні в Сенаті.

Хто представляє дві сторони?

Сторону обвинувачення представляють семеро конгресменів від Демократичної партії: голова комітету з розвідки Адам Шифф, голова юридичного комітету Джеррі Надлер, і ще п’ятеро законодавців з Нью-Йорка, Флориди, Техасу, Каліфорнії та Колорадо. Здебільшого це члени двох вищезгаданих комітетів Палати представників, які мають юридичний досвід.

Команду захисту Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов, який раніше також працював з Трампом в інших справах. Крім них, захист представлятимуть ще п’ятеро юристів, серед яких Кен Старр - колишній спецпрокурор, який розслідував справу, що призвела до оголошення імпічменту Білла Клінтона.

Чи почуємо ми нових свідків?

Поки що невідомо. Це мають вирішити сенатори вже після виступів обох сторін. Демократи виступають за, більшість республіканців - проти. Для того, щоб викликати нових свідків, необхідно набрати 51 голос - тож якщо 45 демократичних і 2 незалежних сенаторів об’єднаються, для ухвалення позитивного рішення їм необхідно буде переконати щонайменше 4 колег із протилежної партії.

В такому випадку із новими свідченнями перед Сенатом можуть постати колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон, Держсекратар Майк Помпео, голова адміністрації Трампа Мік Малвейні та інші високопосадовці.

Чим все це закінчиться?

Для того, щоб відправити Дональда Трампа у відставку, необхідно набрати 2/3 голосів - тобто 67 зі 100. Це означає, що у випадку одностайності демократів і незалежних сенаторів, мінімум 20 республіканців мають проголосувати “за”.

Поки що є троє поміркованих сенаторів з їхньої партії, які потенційно можуть приєднатись до демократів - С’юзен Колінз із штату Мейн, Ліза Мурковскі з Аляски та Мітт Ромні з Юти. Решта сенаторів-республіканців послідовно підтримували Дональда Трампа протягом всього розслідування щодо імпічменту.

Тож шансів на те, що чинний президент США покине Білий дім ще до завершення свого терміну, практично нема. У республіканській партії вже висловили впевненість, що розгляд завершиться виправданням Трампа. У грудні лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл висловлював думку, що кілька сенаторів-демократів можуть підтримати республіканців, проголосувавши проти імпічменту президента, подібно до того, як це відбулося у Палаті представників Конгресу.

Мене б не здивувало, якби нас підтримали один чи двійко демократів

"Мене б не здивувало, якби нас підтримали один чи двійко демократів. Мені здається, що у Палаті представників республіканці тримаються єдиного курсу, а от демократи - розділені", - наводило слова Макконнелла у грудні видання The Hill.

Минулого тижня сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що процес імпічменту у сенаті США буде "чесним" та "відповідатиме правилам", а закінчиться виправданням президента США.

Однак можливе виправдання Трампа у Сенаті не означає, що імпічмент не буде мати для нього наслідків.

На сторінках видання New York Magazine політичний аналітик Ед Кілгор так описав наслідки можливого провалу імпічменту у Сенаті.

"Справжнім судом у цьому процесі стане суд громадськості. Кожен маневр кожної сторони процесу - зокрема зусилля демократів залучити нові докази того, що президент здійснював протиправні вчинки - мають розглядатись саме з цієї точки зору", - писав Кілгор.

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