США: конфлікт в Україні - найбільший виклик для ОБСЄ

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан тепло привітав міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано на новій посаді головуючого Постійної ради ОБСЄ і підтримав позицію Альфано стосовно важливості конфлікту в Україні.

Допоки Росія не відведе свої сили з Донбасу та не припинить окупацію Криму, не виконає повною мірою свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, ми не можемо рухатись вперед

"Російська окупація та претензії на анексію Криму, а також її дії на сході України порушують міжнародне право, суперечать зобов’язанням Росії та загрожують принципам ОБСЄ", - йдеться в заяві США.

"Допоки Росія не відведе свої сили з Донбасу та не припинить окупацію Криму, не виконає повною мірою свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, ми не можемо рухатись вперед", - наголосив Каміан.

Каміан також привернув увагу до складних умов, у яких працюють спостерігачі ОБСЄ на Донбасі. "Росія, та її представники продовжують залякувати, переслідувати та нападати на спостерігачів" Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, "не дозволяючи їм виконувати своє завдання".

"Спостережна місія повинна мати можливість надавати країнам-членам вчасну, безсторонню інформацію з місця, включаючи з Криму, який залишається частиною цілісної України і тому підпадає під мандат місії", - наголошується в заяві США.

Представництво США при ОБСЄ закликало Італію провести організаційну реформу спостережної місії, обсяг якої значно зріс. На думку США, така реформа має включати зміцнення безпеки, покращення координації діяльності місії і розробку плану з наступного управління.

Серед інших пріоритетів для ОБСЄ, США відзначили ситуацію в таких регіонах як Придністров’я та Нагірний Карабах.

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