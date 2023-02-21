Конгресмени США та Зеленський обговорили контроль за американською допомогою Україні 

В Україну прибула делегація Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Делегація з п’яти конгресменів приїхала, щоб почути особисто від президента Зеленського, яка саме допомога наразі потрібна Україні, розповів в коментарі Українському відділу Голосу Америки конгресмен-республіканець Джейк Еллзі.

“Ми в Америці зацікавлені в тому, щоби забезпечити Україну засобами для вирішення конкретних завдань, а не конкретними видами зброї,” - поділився конгресмен.

Президент Зеленський обговорив з конгресменами ситуацію на передовій і злочини російських окупантів. Крім того, під час візиту делегації показали, як Україна контролює розподілення американської допомоги.

“Ми задоволені прозорістю та тим, як контролюють ці процеси,” — додав конгресмен-республіканець Даррелл Ісса. - “Ми продовжуватимемо слідкувати за цим спільно з Міністерством оборони США та Державним департаментом”.

Голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккол пообіцяв провести спеціальні слухання, щоб поінформувати про це Конгрес. Маккол відзначив, що Сполучені Штати призначили трьох урядових інспекторів для моніторингу цієї допомоги. Їм допомагають незалежні консультанти компанії Deloitte. Також, за словами конгресмена, була впроваджена спеціальна система маркування кодами, яка відстежує озброєння, яке Сполучені Штати передають Україні.

Володимир Зеленський подякував американським законодавцям за підтримку України та розуміння, наскільки важливим є посилення допомоги, щоб Україна досягла перемоги.

«Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які були підтримані Президентом США й Конгресом. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії», - сказав президент України.