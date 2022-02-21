Делегація Конгресу США у Мюнхені заявила про готовність ухвалити додаткові закони, щоб допомогти Україні   

Члени делегації від обох палат Конгресу США на Мюнхенській конференції з безпеки оприлюднили спільну заяву про готовність діяти у випадку раптового посилення агресії Росії на сході України.

"Тепер стає все більш ймовірним, що російські війська розпочнуть бойові дії проти вільної та мирної України. Ми як двопартійна делегація привеземо додому ту ж єдність і рішучість, які ми спостерігаємо поміж наших атлантичних союзників проти російської агресії.

Ми зобов’язуємося працювати над додатковим законодавством, що необхідне для застосування у надзвичайній ситуації, щоб найкращим чином підтримати наших союзників у НАТО та народ України, а також щоб підтримати свободу та безпеку в усьому світі. Незалежно від того, що станеться найближчими днями, ми повинні запевнити, що диктатор Путін і його корумповані олігархи заплатять нищівну ціну за свої рішення”, - мовиться у заяві конгресменів та сенаторів США від обох партій.

Очолював конгресову делегацію в Мюнхені сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз.

Мюнхенська конференція з безпеки вважається однією з найбільших площадок у світі на тему політики з міжнародної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський виступав на конференції у суботу, 19 лютого, і закликав світ допомогти Україні та ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму.