Конгрес намагається не дозволити Трампу припинити членство США в НАТО

Нижня палата Конгресу 22 січня підтримала законопроект, який не дозволятиме президенту США припиняти членство країни в НАТО. За нього проголосували 357 конгресменів, проти виступили 22.

Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання про вихід США із Північноатлантичного альянсу у розмовах зі своїм оточенням, згідно із джерелами "Нью-Йорк Таймс", та публічно критикував партнерів по альянсу за недостатній внесок у спільну оборону.

Проект закону висловлює потужну двопартійну підтримку в Когресі НАТО і забороняє адміністрації витрачати кошти на процес виходу з організації. Одночасно двопартійна група сенаторів зареєструвала свій законопроект, який передбачає, що президент має отримати згоду Сенату, якщо захоче вивести США з НАТО.

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