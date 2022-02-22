Американські законодавці засудили визнання Росією "Л/ДНР"

Події довкола України та учорашнє звернення російського президента Володимира Путіна - у центрі уваги у Вашингтоні. Американські сенатори та конгресмени виступили із засудженням рішення Москви вважати райони Донецької та Луганської областей незалежними державами і надіслати туди російські війська.

Визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" - це "тонко завуальована спроба приховати явну атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", йдеться у заяві спікерки Палати представників демократки Ненсі Пелосі.

На сторінці її офіційного представництва повідомляється, що ситуації була присвячена зустріч делегації Конгресу США провела із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої союзники погодились, що "триваюча російська агресія проти України... становить негайний ризик для народу України та демократичним цінностям у світі".

Голова сенатського Комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес заявив, що "незаконне визнання Володимиром Путіним самопроголошених Донецької та Луганської народних республік є актом нічим не викликаної агресії та грубим порушенням міжнародного права".

"Попри неодноразові зусилля відчинити двері до дипломатії, Володимир Путін обрав шлях конфлікту. Використання України як поля бою для впливу Кремля лише поглиблює нашу рішучість у підтримці українського народу, щоб він міг, нарешті, жити у мирі, визначати своє власне майбутнє та жити у свободі", – заявив сенатор.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: "Коли справа доходить до таких головорізів, як Путін, які руйнують світовий лад і руйнують демократію, – усьому є межа. Рішення Путіна [...] є одночасно порушенням Мінських угод та оголошенням війни народу України. Його рішення має бути негайно зустрінуте жорсткими санкціями, щоб обрушити рубль і розчавити російський нафтогазовий сектор".

"Останні безрозсудні кроки Путіна [...] загострюють потребу в економічних санкціях зараз – швидких, впевнених, суворих – змушуючи [Путіна] платити ціну за цей малодушний напад на світовий порядок... Ми повинні продемонструвати нашу рішучість підтримати Україну", - переконаний сенатор-демократ Річард Блументаль.

Конгресмен-демократ Білл Кітінґ заявив, що рішення російського лідера "порушує міжнародне право, мінські угоди та – головне – територіальний суверенітет України". "Володимире Путіне, ви обрали неправильний і дурний шлях. Через це рішення постраждають ваші люди, ваша економіка зазнає подальшого падіння, а ваш режим буде ще більш ізольований від міжнародної спільноти. Решта світу бачить вас тим, ким ви є насправді: автократичний лідер країни-вигнанця, якому загрожує перспектива вільної та незалежної України", – заявив конгресмен.

Конгресмен-демократ Майк Квіглі заявив, що "будь-яке розгортання російських військ у цих регіонах (окупованих районах Донецької та Луганської областей – ГА) є порушенням територіального суверенітету, якого ми не бачили з часів Другої світової війни".

Конгресмен-республіканець Майкл Гест затвітив: "Російське вторгнення до України повинно зустріти суворі та болючі економічні санкції від США та їхніх союзників. Прийшов час діяти".

"Я найбільш рішучим чином засуджую кричуще порушення Росією суверенітету України і закликаю президента Путіна негайно вивести всі російські війська. США та наші союзники повинні відповісти на ці незаконні дії зкоординованими й масштабними санкціями", - написав у Twitter сенатор-демократ Корі Букер.

Конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що "США мають переконатися, що Путін, порушивши міжнародні угоди, зіткнеться з каральними, а не символічними санкціями".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон разом "жорстко засудили рішення президента Путіна визнати "незалежними" регіони України, так звані ЛНР та ДНР" і погодились "робити все можливе, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада сподівається, що "ухвалене рішення допоможе відновити спокій" у регіоні.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters