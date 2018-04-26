56 конгресменів США звинуватили Україну у прославлянні «нацистських колаборантів»

У своєму листі до в.о. держсекретаря США вони назвали Степана Бандеру, Романа Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію - «нацистськими колаборантами»

56 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

Текст відповідного листа-звернення опублікований на офіційному сайті конгресмена-демократа від штату Каліфорнія Рогіта 'Ро' Ханни. Опубліковані також під листом підписи всіх конгресменів, які підтримують таке звернення.

«Ми закликаємо Вас приєднатися до нас та правозахисних організацій у боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та всіх форм нетерпимості, закликавши польські та українські уряди однозначно відкинути спотворення Голокосту та вшановування нацистських колабораціоністів і повністю розслідувати антисемітські злочини», – зазначають конгресмени у листі до виконувача обов’язків державного секретаря Джона Саллівана, публічно оприлюдненому 25 квітня.

Серед іншого, Ро Ханна та інші підписанти назвали в числі «нацистських колаборантів» Степана Бандеру.

«Серед груп та осіб, яких прославляють в Україні, є нацистські колаборанти Степан Бандера, Роман Шухевич та Організація українських націоналістів, так само як і Українська повстанська армія», – вказують конгресмени.

Автори звернення зазначають також, що Польща ухвалила закон, який карає заяви, що приписують нацистські злочини Німеччини польській державі, штрафами або тюремним терміном. Представники польського уряду говорять, що закон покликаний захистити країну від помилкових звинувачень у співучасті в Голокості.

Проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є «проупівська кампанія 2017 року» українського Інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича, а також діяльність «неонацистського батальйону Азов», який має бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, вважають автори заяви. Також конгресмени вказали на причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до діяльності цього підрозділу.

Степан Бандера, який був ідеологом і теоретиком українського націоналізму, невдовзі після проголошення відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові був затриманий нацистами. На початку 1942 року Бандера був перевезений до концентраційного табору Заксенгаузен, звідки вийшов у вересні 1944 року. В 1959 році Бандера був убитий радянським агентом Богданом Сташинським.

Реакція на заяву американських конгресменів директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича

Володимир В’ятрович назвав «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні» звернення понад 50 американських конгресменів до Держдепартаменту з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

«Дивно, що така велика кількість поважних американських політиків поставила свій підпис під таким документом», – сказав В’ятрович у коментарі Радіо Свобода 26 квітня.

«Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис», – відзначив історик.

«Як приклад нашої (Українського інституту національної пам’яті – ред.) пронацистської чи колабораціоністської пропаганди названо нашу інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії. Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок «УПА: відповідь нескореного народу», і одна з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії. Один зі стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про євреїв, які в лавах УПА боролися про нацизму, а потім боролися проти комунізму», – додав Володимир В’ятрович.