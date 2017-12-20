Північна Корея готується до використання хімічної і біологічної зброї у своїх балістичних ракетах

За повідомленням американських та міжнародних ЗМІ, Північна Корея проводить випробування з метою встановлення біологічної речовини, що викликає сибірку (міжнародна назва – антракс) у своїх міжконтинентальних ракетах. Про це, серед іншого повідомляє японська газета Asahi.

Посилаючись на неназвані джерела, пов’язані з розвідкою Південної Кореї, в повідомленнях сказано, що режим Кім Чен Ина проводить випробування, щоб встановити, чи смертоносна бактерія витримає високі температури під час запуску ракети.

Інформаційне агентство Bloomberg News повідомило про це після того, як в документі із стратегії з національної безпеки Білий дім остеріг, що Північна Корея «виготовляє хімічну та біологічну зброю, яка може бути застосована на ракетах».

Представники південнокорейської та американської розвідки вже раніше били на сполох з приводу північнокорейських програм хімічної і біологічної зброї. Згідно з повідомленнями, КНДР уже зберігає у своїх арсеналах тисячі тонн хімічної зброї.

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