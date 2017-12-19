Макмастер: «Я не думаю, що ми можемо терпіти ядерну Північну Корею»

Радник Білого дому з національної безпеки Герберт Макмастер заявив в інтерв’ю у вівторок вранці, що він не вірить, що світ може дозволити Північній Кореї виготовити ядерну зброю.

«Я не думаю, що ми можемо терпіти такий ризик. Світ не може зносити такий ризик», сказав Макмастер у програмі CBS This Morning, відповідаючи на запитання, чи Сполучені Штати і ядерна Північна Корея можуть «співіснувати».

«Маю на думці, якщо Північна Корея матиме ядерну зброю, маю на думці те, кому тоді забороните її виготовити?»

Водночас Макмастер підтвердив, що президент Трамп попросив президента РФ Володимира Путіна, щоб той «зробив більше» щодо чинення тиску на Пхеньян.

Як пише видання The Hill, радник з національної безпеки охарактеризував Північну Корею як «смертельну пряму загрозу» усім країнам, включно з Росією і Китаєм.

Що станеться, якщо інші країни в регіоні придбають зброю таким способом, запитав Макмастер у програмі CBS. «І це буде навіть більш дестабілізуючим».

Сполучені Штати намагалися заручитися допомогою Китаю, який контролює більшість енергетики, імпортованої Північною Кореєю, щоб чинити більший тиск на Північну Корею з приводу її ядерної програми. Але Пхеньян не дав жодних ознак закінчення своєї ядерної програми.

Минулого місяця Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету, про яку міністр оборони США Джеймс Маттіс сказав, що вона «досягла вищої висоти, відверто кажучи, ніж будь-яка інша, яку вони дотепер випробували».

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