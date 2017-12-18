У світі збільшується занепокоєння з приводу ядерних озброєнь середньої дальності

Північноатлантичний союз закликає Росію повернутися до виконанн умов американсько-російського договору про взаємне скорочення ядерних ракет середньої дальності від 1987 року. Цей договір забороняє ракети наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

У заяві НАТО говориться про виявлення ракет, які викликають серйозне занепокоєння, і закликається РФ розпочати технічний діалог із Сполученими Штататми, пише видання National Interest.

Наші дії, далі сказано, включно із заходами океремих країн, мають на меті зберегти договір і спонукати Росію вдатися до заходів у добрій вірі.

У заяві НАТО не названо конкретних заходів, до яких вдається НАТО для заохочення Росії повернутися до виконання умов договору, але Сполучені заявили, що вдаються до «економічних і військових» кроків, щоб змусити Росію повернутися до виконання взятих на себе зобов’язань. Про це заявила представниця Державного департаменту Гедер Науерт. Ці заходи включають виготовлення нової крилатої ракети, яка відповідає класу ракет, заборонених договором.

Справа стосується розвитку Росією крилатої ракети наземного базування Novator 9М729, яка імовірно пов’язана з крилатою ракетою морського базування Kalibr NK.

Договір про ліквідацію ракет середньої дальності практично мертвий. Малоймовірно, що Росія в найближчому часі повернеться до виконання умов договору.

Договір із 1987 року був двосторонньою угодою, хоча він посередньо стосувався також інших європейських країн, в яких Сполучені Штати і тоді ще Радянський Союз розташували свої ракети середньої дальності.

За останні 30 років багато що змінилося у світі, перед усім збільшилася кількість країн, які мають на озброєнні цього виду ракети: Північна Корея, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль, Іран тощо.

Тому, на думку деяких експертів, існує потреба провести нові переговори і щоб договір включав нові країн.

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