Північна Корея виготовила мініатурної величини ядерну боєголовку

За повідомленням кабельного телебачення CNN, Північна Корея зробила великий поступ щодо прагнення бути ядерною державою. Про це повідомила газета Washington Post, яка покликається на таємну оцінку американської розвідки. Згідно з цими даними, КНДР виготовила ядерну боєголовку, яка може бути доставлена за допомогою ракети.

Газета Washington Post уперше повідомила про такий висновок розвідки у вівторок лише через кілька годин після того, як Північна Корея погрозила «фізичними діями» у відповідь на каральні санкції, які протягом вікенду прийняла Рада Безпеки ООН.

Газета не мала можливості перервірити це повідомлоення. Вона також заявила, що невідомо чи Північна Корея успішно випробувала невелику боєголовку. Оцінка, отримана від Агентства розвідки Мінінстерства оборони, не стверджує, чи з нею погоджуються інші розвідувальні установи.

Раніше кабельне телебачення СNN повідомило, що Пхеньян, можливо, до початку наступного року буде здатний доставити ядерну зброю на континентальну частину США і що його ракетна програма зробила значний поступ під час дох випробувань у липні.

У вівторок вранці президент Дональд Трамп підкреслив успіх своєї адміністрації у доведенні до прийняття санкцій Радою Безпеки ООН проти Північної Кореї. Однак повідомлення, що Північна Корея зробила ще один значний крок у напрямку реалізації своїх ядерних амбіцій, за всіма ознаками, лише загострить вже напружену ситуацію.

Представницяч США при ООН Ніккі Гейлі поперердила про можливість військових дій. За словами радника Білого дому з національної безпеки Герберта Макмастера, це мож включати превентивну війну.

Як заявив міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо, Пхеньян за жодних обставин не розглядатиме питання ядерної зброї і балістичних ракет за столом переговорів і провчить США, якщо вони вдадуться до військової сили проти Північнної Кореї.

Вважається, що наприкінці минулого року КНДР мала від 13 до 30 одиниць ядерної зброї.

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