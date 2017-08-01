США: щодо Північної Кореї не виключена можливість війни

На запитання про стратегію уряду США щодо Північної Кореї, високопоставлений сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем дав зрозуміти у вівторок, що залишається можливість застосування силових заходів, якщо та країна продовжуватиме свою політику.

«Залишається військовий вибір для знищення ракетної програми і самої Північної Кореї», сказав Ґрем у програмі телевізійної мережі NBC. Якщо має бути війна для зупинення їх, вона там закінчиться. Якщо загинуть тисячі, вона закінчиться там. Якщо тисячі загинуть, вони там загинуть, вони не загинуть тут, (президент Дональд Трамп) сказав мені про це».

Він продовжував: «Я кажу, що (військові дії) неминучі, якщо Північна Корея продовжуватиме» (свою поведінку).

Але він додав: «Можете зупинити Північну Корею військовим або дипломатичним способом. Я віддаю перевагу дипломатичному способу».

Після найновішого випробування балістичної ракети Північною Кореєю говориться, що її ракетна програма, можливо, більше розвинута, ніж раніше здавалося. Президент Трамп осудив запуск ракети і заявив, що США вдадуться до заходів для запевнення своєї безпеки.

В інтерв’ю Ліндсі Ґрем заявив, що президент Трамп сказав йому, що з Північною Кореєю буде війна з приводу її ракетної програми, якщо вона і далі загрожуватиме Сполученим Штататм.

В інтерв’ю телевізійній станції Fox віце-президент Майк Пенс зайняв більш виважений підхід: «Беруться до уваги всі можливості. Ядерна зброя в руках негідного режиму Північної Кореї становить загрозу країнам регіону, і тепер знаємо, таклож загрозу Сполучеим Штатам».

Минулого тижня американська посадова особа заявила телевізійній стансції CNN, що, на думку америкаського уряду, КНДР не матиме надійої міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою до перших місяців 2018 року.

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