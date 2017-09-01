У США показали, як саме знешкодять ракетний удар КНДР

Експерти впливового американського аналітичного центру CSIS, який вважається світовим лідером у царині аналізу політики щодо безпеки, візуалізували ймовірні варіанти нейтралізації північнокорейських ракет у разі їх запуску у напрямку американської території Гуам.

Ситуація розгортатиметься протягом порівняно короткого відтинку часу

"Якщо США вважатимуть ракети потенційною загрозою, ми можемо спробувати збити їх, використовуючи різноманітні перехоплювачі ракет. Наприклад, ракету-перехоплювач морського пуску SM-3, або за допомогою наземної батареї THAAD, розміщеної на острові Гуам. Також може бути використано поєднання цих двох систем. Обидві системи прекрасно показали себе у ході випробувань, але жодна з них не використовувалась проти реальних балістичних ракет, випущених ворогом", - розповідає Том Карако, директор проектів захисту від ракетної загрози у CSIS.

"Вся ситуація розгортатиметься протягом порівняно короткого відтинку часу. Тож у КНДР заявили, що ракеті знадобиться 17 хвилин, щоб сягнути території Гуам. На думку інших, час може вимірюватись 14-ма хвилинами. Це залежатиме від специфічної траекторії ракети", - заявив Тодд Гаррісон, директор проектів аерокосмічної безпеки у CSIS.

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