Перед Днем подяки столиця США запровадила нові обмеження через коронавірус

У столиці США посилені обмеження у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом і запроваджені більш суворі протиепідемічні протоколи.

Мер Вашингтона Мюрієл Баузер ввела заборону на зібрання людей в приміщеннях чисельністю понад 10 чоловік. Вона, зокрема, торкнеться вечері з нагоди Дня подяки, оскільки вступає в силу в середу. На вулицях заборонено збиратися групами більше 25 осіб.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 24-те листопада у США нараховується понад 12 мільйонів 400 тисяч випадків захворювання. З коронавірусом померли понад 257 тисяч.

За розпорядженням Баузер, також заборонені «живі» розважальні заходи і тренування в закритих приміщеннях.

Число людей, які можуть збиратися в молитовних будинках, скорочено зі 100 до 50.

Ресторани повинні закриватися не пізніше півночі і припиняти подавати алкоголь після 22-ї години.

Раніше стало відомо, що попри застереження медичних чиновників, мільйони американців активно подорожують, щоб зустрітися із членами своєї родини на День Подяки.

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