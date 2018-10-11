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Космонавти США та РФ здійснили аварійне приземлення через зрив роботи російської ракети-носія

  • Голос Америки
Ракета "Союз" на космодромі Байконур, 9 жовтня 2018 року

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Ракета-носій, яка мала доставити космічний корабель "Союз" з російським та американським космонавтами на борту до Міжнародної космічної станції, відмовила посеред польоту у четвер, змусивши команду здійснити надзвичайну посадку, повідомляє американська космічна агенція НАСА. Запуск відбувався з Байконура - космодрому в Казахстані.

Ракету "Союз" встановлюють на пусковому майданчику, 9 жовтня 2018 року
Ракету "Союз" встановлюють на пусковому майданчику, 9 жовтня 2018 року

Капсула "Союз" повернулась на Землю балістичним спуском, який здійснюється під більш гострим кутом, порівняно до звичайного приземлення. Капсула з двома космонавтами приземлилась на схід від Джезказгану в Казахстані, йдеться в повідомленні НАСА.

Космонавт США Нік Гейг та Космонавт РФ Олексій Овічінін
Космонавт США Нік Гейг та Космонавт РФ Олексій Овічінін

Пошукові команди досягли місця приземлення капсули і повідомили, що обидва члени екіпажу – Нак Гейг з NASA та Олексій Овчинін з "Роскосмосу" перебувають в гарному стані, запевнили в установі.

Адміністратор НАСА Джим Брайденстайн наголосив, що інцидент буде всебічно розслідувано.

Російське космічне агентство "Роскосмос" формує державну комісію з метою проведення розслідування інциденту з запуском "Союзу", повідомляє НАСА.

Представник уряду Росії повідомив пресі, що Росія припинить запуски ракет з космонавтами на борту на час розслідування причин зриву роботи російської ракети-носія, що стався через хвилини після запуску, повідомляє Bloomberg.

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