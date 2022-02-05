COVID-19 у США вже забрав 900 000 життів. Байден вказує на захист, який дала вакцинація

У п'ятницю кількість смертей від COVID-19 у США досягла 900 тисяч людей. За даними статистики, представленої Університетом Джонса Гопкінса, два місяці тому кількість померлих становила 800 тис. людей, і останні зафіксовані випадки смерті є наслідком поширення надзвичайно заразного штаму «Омікрон», стверджують дослідники.

У п'ятницю Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США оприлюднили результати дослідження, яке вказує, що завдяки більшій вакцинації серед пацієнтів під час хвилі "Омікрону", серед шпиталізованих з COVID-19 під час даної хвилі спостерігалась менша кількість смертей у лікарнях та переведень до реанімації порівняно з хвилею "Дельта".

"Серед пацієнтів періоду "Омікрону" спостерігалось менше гострих випадків, що у значній мірі обумовлюються більшою часткою повністю вакцинованих", - відзначає дослідження.

Вчені відзначають, що позначку в 900 тисяч смертей пройдено за рік і один місяць після початку кампанії вакцинації, яка супроводжувалася поширенням неправдивої інформації щодо ефективності вакцин, а також політичними суперечками та юридичними позовами.

Напередодні президент США Джо Байден звернувся до американців.

Назвавши 900 000 померлих "ще однією трагічною віхою", Байден наголосив на необхідності вакцинації.

"Тепер ми маємо більше інстурментів ніж будь-коли для порятунку життів та боротьби з цим вірусом - і вакцини лишаються нашим найважливішим інстурментом. Щеплення та бустерна вакцинація довели свою надзвичайну ефективність, та гарантують найвищий рівень захисту. 250 мільйонів американців вже захистили себе, свої родини та громади, отримавши щонайменше одне щеплення - і в результаті ми врятували щонайменше мільйон американських життів", - заявив президент США.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), 64% населення або близько 212 мільйонів американців повністю вакциновані.

Професор Каліфорнійського університету в Ірвайні доктор Ендрю Ноймер прогнозує, що до 1 березня COVID-19 забере в США життя мільйона людей.

За статистикою, COVID-19 увійшов у трійку головних причин передчасної смертності в США поряд із хворобами серцево-судинної системи та онкологічними захворюваннями.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".